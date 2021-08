Duelo en la cancha y en los bancos: América busca otra alegría vs DIM

América de Cali tendrá un duelo especial este sábado (5:40 p.m.) en el Atanasio Girardot por la quinta jornada de la Liga Betplay II-2021, ante uno de los equipos que más problemas le ha creado últimamente por su funcionamiento táctico: El DIM, que dirige Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.



Ese fuerte sistema defensivo del ´Poderoso’, que sumado al bloque medular se han convertido en zonas difíciles de transitar para el cuadro rojo de la capital del Valle fueron estudiados suficientemente por Juan Carlos Osorio, que desde el banquillo se jugará un partido aparte con su colega y amigo, Hernán Darío.



La idea futbolística de América es poner siempre las condiciones en cualquier escenario, aunque sabe que al frente tendrá jugadores muy físicos, que apelan a su fuerza y experiencia para tratar de sacar en cero la valla de Andrés Mosquera Marmolejo.



Cuarto con 9 puntos, después de vencer 1-0 al Once Caldas en el Pascual, el objetivo de los ‘diablos’ en Medellín es salir por otro triunfo frente a un rival que no ha podido ganar y acumula 4 empates, pero que cuenta con hombres desequilibrantes, así como con un goleador nato al que no se le puede dar ventaja como el argentino Agustín Vuletich.



Aunque la rotación es un aspecto habitual en Juan Carlos Osorio, también es claro que jugadores como Deinner Quiñones, Gustavo Torres y Adrián Ramos le dan presencia y solvencia al ataque escarlata, por lo que tendrían el visto bueno para ser inicialistas.



Las novedades en la delegación son el volante Gustavo Carvajal, que regresó de España, y la presencia del volante Juan Osorio, hijo del entrenador rojo.



En cuanto al encuentro con el DIM, el timonel risaraldense apostilló que “entendiendo que es un rival complicado, de alto nivel, muy bien dirigido, muy bien entrenado para su idea de juego, la manera cómo hemos preparado y planificado el partido es lo mismo que hacemos con todos los rivales, identificar sus virtudes y vulnerabilidades, es un rival de muchas virtudes, una gran oportunidad para nuestro club y nuestros jugadores de mostrar que estamos en construcción de un gran equipo, que a futuro nos va a dar unos muy importantes resultados. Será una tarea exigente, titánica para nosotros de mostrar nuestra idea, ojalá imponerla, competir y sufrir cuando nos corresponda, porque enfrentamos a un gran rival”.



De las bajas recientes, Osorio sostuvo que “Elvis (Mosquera) con una fractura y creo que está evolucionando satisfactoriamente, y Jhon (Palacio) por protegerle un problema de tobillo, lo más importante para nosotros es proteger a nuestros jugadores y presentar un equipo atlético para ese gran partido que tenemos”.



Por su parte, el volante Luis Alejandro Paz señaló sobre lo que han realizado durante la semana que “el trabajo del día a día, el ‘profe’ siempre implementa las ideas de juego independientemente del rival, primero fortalecernos como grupo, exigirnos al máximo en el día a día y luego mirar las virtudes y cómo contrarrestar lo bueno que tienen ellos para de esa manera poder sacar una buena victoria, que es lo que queremos”.



Agregó que “nosotros por lo que es América en todos los terrenos tenemos que buscar la victoria, en los torneos que estemos enfrentando siempre tenemos que buscar los primeros lugares y obviamente el primer lugar, que es lo que más anhelamos. Es lo que se inculca en el día a día, el ‘profe’ nos pide que siempre ese trabajo diario nos permita esa solidez de juego para mantenernos en un buen nivel y en la parte alta para de esa manera dominar el torneo”.



Sobre el partido, manifestó que “América donde juegue siempre sale a buscar, esta no va a ser la excepción, obviamente teniendo en cuenta todas las virtudes del rival, esperamos desarrollar un excelente trabajo como lo hemos planificado durante la semana y todo el tiempo que llevamos con el ‘profe’ edificando una idea de tal manera que salgamos victoriosos”.



Paz considera que este será un juego muy distinto al amistoso que se realizó en New Jersey: “Todos los partidos son diferentes, eran una nómina totalmente distinta a la que utilizan normalmente en el torneo, a Estados Unidos fueron muchos Sub 20 y rodeados de algunos cuantos jugadores de experiencia, al igual que nosotros. Si es por nombres y hombres, van a ser muy diferentes las nóminas y de allí en adelante el juego, el otro era de exhibición”.



Finalmente, el jugador se refirió al morfociclo de la Selección y por qué no hubo llamado a jugadores de América: “De pronto sorprende por la calidad de jugadores que tenemos y todo lo que se viene haciendo, mostrando fecha tras fecha, pero esas son decisiones del cuerpo técnico, esperemos que para las próximas convocatorias estemos todo el grupo y los jugadores a nivel para que Dios permita, podamos ser llamados varios de nosotros”.



La estrategia también tendrá un duelo aparte entre ‘Bolillo’ Gómez y Osorio, dos de los técnicos más experimentados del fútbol colombiano y que se conocen suficientemente.

Datos en el previo



Como local, Medellín ha ganado cuatro de sus últimos 5 enfrentamientos con América de Cali en Liga (1 empate).



En caso de ganar este encuentro, enlazaría tres victorias consecutivas en casa ante los ‘diablos’ por primera vez en la historia del torneo.



Medellín empató sus últimos cuatro encuentros de la Liga, pero no pierde como local en el certamen desde noviembre de 2020, en el 1-2 ante Deportivo Pereira (3 triunfos, 8 empates).



América de Cali perdió en su visita más reciente del torneo, 1-0 ante Envigado, tras una racha de diez visitas sin caer (5 victorias, 5 empates). Pueden enlazar derrotas fuera de casa seguidas por primera vez desde diciembre de 2020 y enero de 2021 (2).



El ´Poderoso’ ha anotado un gol en sus 41 remates (2.3%de efectividad), el menor porcentaje en el campeonato.



Deinner Quiñones, extremo del América, es el futbolista que más ocasiones ha generado en la Liga BetPlay II-2021 (16) y el que más regates ha completado (17).





Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 5:40 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y John Gómez (Antioquia).



Probable formación: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Marlon Tortes, Jorge Segura, Héctor Quiñones (Pablo Ortiz); Luis Alejandro Paz, Carlos Sierra (Rodrigo Ureña), Deinner Quiñones, Jeison Lucumí (Gustavo Torres); Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces