Por los tres puntos y el clásico: Millonarios visita al Deportivo Cali

En el estadio Palmaseca se llevará a cabo una nueva edición del 'clásico añejo' entre Deportivo Cali y Millonarios. Este duelo de históricos del fútbol colombiano tendrá un 'picante' especial, y es que en el conjunto local aparecerá Teófilo Gutiérrez, delantero mundialista con la Selección Colombia, quien se convirtió en el refuerzo más llamativo de la nueva temporada.

Alberto Gamero, DT del conjunto embajador, sabe que no será un partido fácil, pues considera que el equipo verdiblanco es una potencia en ataque y, seguramente, utilizará los costados para causar más daño.



"Esta semana se hizo mucho énfasis en la pérdida de balón. Cali es un equipo que tira mucho centro, lo cual tenemos que evitar. Cada partido que nosotros jugamos, se necesita el resultado. Me parece que va a ser un partido duro, complicado, sabemos que van a querer salir a buscar el partido en los primeros minutos. Tenemos que ser inteligentes, tratar de hacerles la presión a ellos y no prestarles tanto el balón", dijo el estratega en rueda de prensa.



Para el duelo atractivo de la quinta jornada de la Liga BetPlay, Millonarios contará con los regresos de Andrés Llinás, Stiven Vega, Fernando Uribe y Felipe Román, quienes fueron convocados por Reinaldo Rueda al morfocilo con la Selección en la capital del país. Además, Daniel Ruiz, juvenil del equipo, también está de vuelta tras participar del microciclo con la Selección sub-20.



Asimismo, el conjunto embajador tendrá ausencias como la de Diego Ábadía, quien se lesionó y es baja indefinida, y Jader Valencia. Daniel Giraldo, único refuerzo para la Liga-II, no podrá estar por suspensión.

Deportivo Cali vs Millonarios



Estadio: Palmaseca.

Hora: 8:00 p.m.

T.V.: Win Sports +

​

Alineación probable Millonarios: Christian Vargas; Felipe Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Mackalister Silva, Jorge Rengifo, Harrison Mojica y Fernando Uribe.