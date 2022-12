¿Seguirá Guimaraes en América? Las palabras del presidente del club

Durante los últimos días han salido muchos rumores del entorno del América de Cali, en el cual vinculan a muchos jugadores con el club escarlata, anunciado que ya varios habrían firmado con el club e incluso, una posible salida del cuerpo técnico actual.

Este miércoles el presidente del América, Mauricio Romero, habló para el programa ‘Los Dueños del Balón’ sobre estos temas puntuales. Primero de la posible vinculación de un jugador con paso en el fútbol internacional y en la Selección Colombia, como Carlos Darwin Quintero:



“A nosotros nos llegan 10.000 nombres y entre esos, obviamente hemos evaluado de cerca el tema de Darwin desde hace mucho rato. Creemos que necesitamos un jugador así, pero económicamente es difícil competir con Estados Unidos y México, que son las ofertas que tiene actualmente. Estamos ahí, me da mucho pesar que estos nombres se filtren, al final esto lo que hace es encarecer y complicar todo. No es un refuerzo confirmado para el club, como lo ha dicho mucha gente y absolutamente nada parecido. Es una posibilidad que venimos trabajando, pero con esto se ha complicado”.



Sobre la cercanía que Darwin tiene con el club, recalcó que “uno espera eso, pero la verdad, con la experiencia que yo he tenido, muchos jugadores dicen que son hinchas de América y no habrá ningún problema, pero cuando hablas con los agentes te das cuenta de que eso es mentira. Al final son hinchas y en determinado momento puede llegar a inclinar la balanza a favor o en contra, pero esto se define por un factor económico”.



Anunció que pueden tener un par de salidas más y la cantidad de refuerzos que pueden arribar: “nosotros creemos que salidas, uno o dos más, pero obviamente me reservo los nombres, porque hay que resolver primero las situaciones jurídicas y ser respetuosos con eso. Refuerzos pueden ser mínimo entre cinco y seis”.



Reveló cuáles son los jugadores que ya renovaron: “en estos momentos nos han renovado Diego Novoa, Cristian Arrieta. Estamos todavía en los términos de Iago Falque, también de Adrián Ramos. Ya anticipadamente habíamos anunciado la compra de los derechos económicos de Juan Camilo Portilla, Brayan Vera, Esneyder Mena y John García”.



Luego habló de más rumores, primero de Franco Ezequiel Leys y Brayan Córdoba: “Leys es un jugador que a nosotros nos gusta, le estamos haciendo seguimiento hace mucho rato. Nos gusta mucho porque creo que necesitamos un jugador de esas características en el equipo. Hasta el día de hoy no está cerrado, estamos precisamente tratando de avanzar en la negociación y ojalá pueda llegar. Córdoba es una alternativa que nos ha llegado, vemos en él, pensando sobre todo en los centrales que tenemos, necesitaríamos un cuarto central”.



De los jugadores Octavio Bianchi y Pablo Vegetti: “esos nombre los han acercado al club. Nosotros sí o sí necesitamos fichar un delantero, ellos encajan dentro del perfil de ese atacante que estamos buscando y que inicialmente sea del exterior. Queremos ocupar ese cupo ahí, pero es difícil hablar de refuerzos hasta no hacer un análisis real con el cuerpo técnico. Hasta que no definamos eso primero, es imposible; hay que respetar el paso a paso y el resto es humo de la prensa que normalmente sale. Uno sabe cómo se mueve el mercado en este tiempo”.



Por último, aclaró el tema del rumor de la posible salida del técnico Alexandre Guimaraes: “desde nosotros lo que puedo decir, es que, tenemos que sentarnos en una mesa con el cuerpo técnico y evaluar lo que pasó en estos ocho meses desde que ellos llegaron. Hay cosas que para nosotros funcionaron muy bien, otras que no tanto y no nos podemos volver a equivocar. Pero creo que la evaluación, sentados con el cuerpo técnico y a partir de ahí tomar decisiones, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad”.



“Que haya gente que ha dicho que eso es un mal trato, que es que estamos tratando mal a Guimaraes; absolutamente nada tiene que ver con la realidad. Estamos tomándonos el tiempo para hacer nuestro análisis, para poder llegar preparados a esa reunión y a partir de allí definir. Esa es la realidad, lo otro es mentira”, complementó Romero.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15