¿Dardo a Nacional? Así despidió Alex Mejía a Emanuel Olivera

Atlético Nacional está en modo vacaciones, luego de la eliminación en Liga BetPlay, la cual ocurrió hace más de un mes, donde los campeones del primer semestre no pudieron revalidar la corona. Tras el fin de actividades y algunos amistosos, se conocieron los nombres de jugadores que no continuarían con el club.

Uno de los nombres que fue anunciado, para dejar la institución, fue Alexander Mejía, recordado por su primer paso, ganándolo todo y siendo uno de los ídolos y referentes de la afición. Su nivel en el remate del año no fue el mejor, por lo que fue necesario hacer maletas.



Otro de los jugadores que hizo parte de la consecución de la estrella 17 y que fue elemental en el 2022, es Emanuel Olivera. Se habló mucho de su eventual renovación, pero, las dos partes no llegaron a un acuerdo económico, por lo que el argentino no estará en Nacional para el 2023.



Ante esto, Mejía publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. Lo llamativo de la foto no fue el mensaje, que dice “Gracias turrito, anda tranquilo, lo diste todo dentro y fuera de la cancha” sino que en la imagen tapó el escudo de Nacional en dos oportunidades, siendo ocultado por unos emojis.