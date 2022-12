Unos llegan, otros salen: Once Caldas anunció barrido en su plantel

Tras un semestre sin premio de clasificación a los cuadrangulares finales, y resignarse de cualquier opción de clasificar a competencias internacionales, Once Caldas poco a poco empieza a preparar lo que será el primer semestre del 2023 con la necesidad y obligación por su historia de pasar la fase de todos contra todos e intentar buscar un nuevo título. Así las cosas, ya anunciaron fichajes, unos que sin duda alguna, ilusionan a toda la hinchada.

Los goles de Dayro Mauricio Moreno regresan a Manizales. El delantero volvió al equipo de sus amores, al que lo vio crecer como jugador. Pero, Dayro no llegará solo, pues tras sus temporadas en el Atlético Bucaramanga, entabló una gran relación dentro del terreno de juego con Sherman Andrés Cárdenas. El ídolo santandereano es nueva cara del conjunto albo, al igual que el lateral de Envigado, Santiago Jiménez.



Once Caldas por ahora ha anunciado tres nuevas caras que quieren poner al club blanco en donde se merece y en donde debe estar por su historia. Una Copa Libertadores en el 2004 y un conjunto campeón de dicho certamen internacional debe estar en lo alto en el Fútbol Profesional Colombiano. Así como notificaron a su hinchada las primeras contrataciones, también envió un comunicado en donde se menciona que descartaron a seis jugadores.



Al no tener participación internacional y no clasificarse a las fases finales, Once Caldas trabaja trazándose los objetivos para el próximo año. Con eso en mente, por medio de un comunicado, el cuadro manizaleño confirmó la salida de seis jugadores, “Once Caldas DAF informa a sus hinchas, medios de comunicación y público en general, que los jugadores: Mauricio Gómez, Ayron del Valle, Leyvin Balanta, Edwar López, Camilo Mancilla y Jesús David Murillo, no continuarán haciendo parte de la institución blanca”.



Seguido a las bajas, el club le deseó lo mejor a los jugadores que ya no hacen parte de la institución y señalan que, “los directivos y el cuerpo técnico siguen conformando la nómina del equipo para el 2023”. Se esperan más llegadas, y tal vez, más descartes en la plantilla que próximamente Once Caldas anunciaría en sus redes sociales.