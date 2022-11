Pérez: ‘Quiero hacer las cosas de la mejor manera aquí en América’

El América de Cali ya está enfocado en lo que será la cuarta jornada de los cuadrangulares de la liga, en el cual enfrentarán nuevamente al Deportivo Pasto, pero ahora en el estadio Departamental Libertad, con el deber de seguir sumando de a tres y esperando que Águilas Doradas no sume más puntos.

Uno de los destacados en el último juego fue el extremo Juan David Pérez, quien habló de cómo ha sido su crecimiento en este semestre: “he venido evolucionando, retomando mi nivel, quiero seguir haciendo las cosas de la mejor manera aquí en América y cuando llegué lo manifesté, quiero regresar a una final. Creo que todavía estamos ahí, no nos damos por vencidos, porque hasta que tengamos la última oportunidad vamos a luchar y pelear de la mejor manera”.



Se siente agradecido por la confianza que le ha dado el técnico: “Primero le doy gracias a Dios, porque me dio la oportunidad de volver y al profe Guimaraes, que me llamó en su momento cuando se dio la oportunidad y le dije que sí. Lo mío es demostrarlo en la cancha, la confianza que el profe me da tengo que mostrarla y creo que lo he venido haciendo de la mejor manera”.



Espera continuar en el cuadro escarlata: “estamos esperando, si es la voluntad de Dios en seguir aquí en América, pues esperemos que así se dé. El profe después ya tomará su decisión con las directivas y estamos esperando que tomen la decisión. La decisión la tienen ellos”.



Contó un poco de esa labor por los costados: “tenemos jugadores por banda muy rápidos, por eso a veces tratamos la mayoría terminar en centro, más que a veces jugamos con dos delanteros, que hay que surtirlos de balón. Además, un delantero como Adrián que es muy bueno por arriba, pero por ahí, tenemos jugadas que de una u otra manera la terminamos rematando”.



Quiere triunfar en el América: “la verdad no fue sólo Once Caldas, también Águilas me ayudó mucho, pero cuando salí de aquí sentía la necesidad de volver a hacer las cosas bien y mejor. Creo que he dejado una buena imagen y semblante. Quería regresar al América, en su momento el profe Osorio se manifestó, pero no se dieron



las cosas y ya con el profe Guimaraes se dan las cosas de la mejor manera. Con la satisfacción, el deseo de aportar y hacer las cosas bien”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15