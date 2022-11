Ángelo Rodríguez explotó: ‘Si tengo que irme del Cali, me voy’

Deportivo Cali terminó la temporada hace un buen tiempo, quedando fuera de la participación en cuadrangulares y toda opción para estar en torneos internacionales para el 2023. Muchos rumores han surgido sobre el plantel, continuidad y los nuevos jugadores.



Sin embargo, salieron rumores donde los jugadores tomaron supuestamente, la decisión de no continuar entrenándose, hasta que el club se ponga al día con los pagos pendientes por varios conceptos.



Ante esto, Ángelo Rodríguez habló con el periodista Carlos Arango, sobre los rumores donde afirmaban que el delantero lideraba el movimiento “Desde que llegué al Cali, no he dado entrevistas. No me gusta hablar con periodistas, cuando toca bueno. Pero no soy mucho de eso. Me parece una falta de respeto, para mí y mi familia, cuando estábamos reunidos cuerpo técnico y presidente, que digan que yo estaba liderando grupo para no entrenar, con aciertos y errores, con título”.



Agregó “Nunca le he faltado el respeto a nadie, no voy a liderar el grupo, porque ya todos están grandes. No voy a hacerle daño al Cali, ni al presidente. Me parece de mal gusto que quieran dañar mi imagen y la de mi familia. Siempre pasa lo mismo, se filtra todo y no sabemos de quien, si solo estamos jugadores y cuerpo técnico. Hay páginas que se prestan para esto, no entiendo”.



También se refirió a la intención de trabajar con el entrenador santandereano, buscando una solución a la complicación. Sin embargo, no le cierra la puerta a una eventual salida "Estamos a disposición del profe Pinto. A mí me adeudan plata de hace tiempo, nunca he salido a decir eso. Me han maltratado y me he quedado callado. El presidente lo dijo, hay jugadores y me incluyo, que nos deben cuatro cinco meses. Hay que llegar a una solución, por eso era la solución de hoy. Pero que hayan dicho que los jugadores se pararon y todo eso, era para hablar y aclarar. Estamos para el Cali y queremos dejar atrás el momento malo, no lo queremos repetir. No sé quién quiera hacer daño, especialmente a mí. Cómo se lo manifesté al presidente y al profe Pinto, si me tengo que ir, me voy".