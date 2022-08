Mena tras empate contra Equidad: ‘queríamos los tres puntos’

En la tarde-noche de este lunes festivo, América de Cali no logró pasar del empate 0-0 contra La Equidad, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en juego válido por la séptima fecha del segundo semestre de la liga colombiana. Uno de los jugadores que analizaron el rendimiento del equipo fue Esneyder Mena, quien se mostró optimista tras el resultado.



“La verdad muy contento, en el equipo se ve una mejoría y sé que tenemos ese deseo y ganas de seguir sumando, consiguiendo cosas importantes. Me siento muy bien en las dos posiciones, sé que mi posición natural es en el extremo, pero me siento bien de lateral y no tengo problema en hacerlo con toda la intención y madurez”.

Detalló cómo fue marcar y referenciar al rival: “es esa vocación primero de defensa y luego en ataque, estar bien concentrados y saber esperar el momento para hacerle daño también a ellos. Seguimos de la mano de Dios sumando, que es lo más importante”.



Quedó sorprendido por el acompañamiento masivo de la hinchada: “es impresionante, no me imaginé toda esa hinchada, muy bonito. Primera vez que estoy en un equipo grande donde he experimentado y vivido cosas bonitas. Una hinchada que siempre está apoyando, contagia; lo importante es seguir sumando y darles muchas alegrías”.



Acotó que lo que viene no será tan sencillo: “no era fácil. Ahora todos los partidos en adelante serán difíciles, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando, nos falta en lo que queremos conseguir, esto no acaba aquí. Nos vamos a casa con un sin sabor porque queríamos ganar y obtener los tres puntos, pero esto es fútbol en el cual debemos seguir trabajando, para conseguir de a tres”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15