Deportivo Cali: así se vive la crisis económica según su presidente

Este miércoles ha sido un día de mucho movimiento y noticias en el Deportivo Cali, en el cual el presidente Luis Fernando Mena, tuvo que salir ante los medios de comunicación al programa ‘Los Dueños del Balón Cali’, sobre las dudas e inquietudes sobre los temas económicos del club, además del tema emocional de la plantilla.



Sobre el salario que se le debe a los jugadores y la postura de Teo respondió que: “no está al día. Le debemos dos meses y medio a la plantilla, hay que hablar claro, pero también el tema dicho por Teo cuando se paró y lo dijo delante todos los jugadores “el compromiso de nosotros en este momento no es plata, es juego, la plata viene después”. Se lo agradezco a Teo porque se paró y se lo dijo a todos los jugadores”.



“Que la gente se prepare, porque el próximo año jugaremos con un 70% de la cantera, queremos impulsar lo nuestro, sacar ídolos” Luis Fernando Mena, presidente @AsoDeporCali en el #SuperComboCali pic.twitter.com/rDBHUXVw0G — Súper Combo RCN (@supercombocali) August 16, 2022

Complementó sobre el compromiso de Teo: “lo que pasa es que tenemos que pasar la página, ya cerramos el capítulo. Están trabajando bien, juntos; Teo la está metiendo toda y la va a seguir metiendo toda”.



También aclaró que los premios del título del diciembre pasado no han sido saldados: “no se han terminado de cancelar. La situación del Deportivo Cali es compleja, pero ahora en este año con la gestión que se viene haciendo con el doctor Caicedo, Eduardo y el Comité Ejecutivo vamos a cumplir con todo, vamos a alivianar mucho las cargas. Hay dos cargas que realmente nos están matando, que es la de la DIAN y UGPP. Con los intereses de un 33% nosotros en tres años duplicamos la deuda”.



Aclaró que las entidades financieras quieren ayudar al Cali: “todos los bancos están dispuestos ayudar al equipo, nunca se va a negar qué hay una situación difícil, pero no se va a llevar al equipo a una ley de quiebras, eso no es verdad, tenemos respaldo”.



Además en los últimos minutos salió un comunicado de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPOR, sobre la ‘Solicitud Suspensión de Reconocimiento Club Deportivo Cali’, poniéndose del lado de los futbolistas del equipo azucarero, por el mismo tema que se les adeuda a los deportistas.



ACOLFUTPRO solicita a @MinDeporteCol la suspensión del reconocimiento deportivo del @AsoDeporCali por incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales con su plantel de futbolistas profesionales, con mora superior a 60 días (Art. 8 Ley 1445 de 2011). pic.twitter.com/n0TXnq3hVZ — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) August 16, 2022

Tema que seguirá en seguimiento, para conocer qué sucede con la institución azucarera en las próximas horas, donde tendrán el próximo juego de liga en la noche del viernes contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15