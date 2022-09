Guimaraes tras la derrota: ‘ahora lo que toca es levantar al grupo’

América de Cali perdió de local 1-0 contra el Deportivo Pereira, por el juego aplazado de la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. En el cual, los diablos rojos no tuvieron una buena presentación y dejaron escapar una buena oportunidad, para consolidarse en el grupo de los ocho.

Tras terminar el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes, analizó el desempeño de su equipo: “hay dos formas de ver estos resultados, hoy el equipo sí que tuvo una postura y actitud diferente al juego anterior. Eso nos hizo dominar todo el partido, donde la posesión de balón de nosotros fue infinitamente superior, tuvimos alrededor de 19 llegadas a gol, pero son de esos juegos en el que el rival estaba muy bien organizado defensivamente”.



Dijo que el Pereira solo tuvo la del gol: “el rival aprovechó la única jugada que tuvo y así, a veces sucede en el juego. Nosotros aún en esta situación nunca dejamos de intentarlo, hicimos todos los movimientos que crearíamos necesarios, para intentar hacer alguna diferencia en el último cuarto de cancha y ahora lo que toca es levantar al grupo”.



Ya piensan en lo que viene: “el domingo tenemos la posibilidad de jugar de nuevo y con ello buscar tres puntos, que nos seguiría ubicando dentro de los ocho. Duele, por supuesto, por ello el agradecimiento nuevamente a la hinchada, se portó estupendamente y a seguir adelante, porque esto no se ha acabado”.



Sobre la no inclusión de Deiner Quiñones, dijo que “nosotros teníamos la intención de jugar con extremos en el primer tiempo, en el caso de Esneyder Mena y Juan David Pérez, porque sentíamos que era un partido para ellos y por esa razón, fue que no inició”.



Defendió la idea de que no fueron superados en la disposición: “este es un juego de percepciones y de números. El rival tuvo la situaciones de transiciones rápidas, pero no lograron avanzar, donde Graterol solo tuvo una atajada, nada más. Por lo tanto



puede haber esa percepción de que el rival, por medio de esos contragolpes, nos hicieran más daño de lo que en realidad se hizo”.



Complementó: “el equipo a mi modo de ver buscó con características de jugadores en el primer tiempo y tuvimos llegadas. Buscamos con características de otros jugadores en el frente de ataque y por los costados, en donde tuvimos llegadas. A partir de allí, ya viene la puntada final, pero creo este es el tipo de partidos, que hubiéramos jugado toda la noche acá y no consiguiésemos el gol”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15