DIM no pierde detalle de cara a sus próximos retos por Liga Betplay

Deportivo Independiente Medellín sigue trabajando fuerte de cara al encuentro por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2022 contra Deportivo Pereira, el próximo jueves en el estadio Ditaires de Itagüí. El conjunto rojo trabajó este jueves en su sede de Llanogrande, profundizando conceptos tácticos, técnicos y recuperando la forma física en este respiro que tendrán en el campeonato, debido a que el juego de la fecha 12 contra Millonarios en El Campín fue aplazado por un concierto en el escenario capitalino.

El médico Edgar Méndez habló sobre el estado de salud del plantel rojo. Cabe destacar que Jordy Monroy y Juan Guillermo Arboleda salieron con molestias físicas después del partido anterior contra América, mientras que Miguel Monsalve, Jean Pineda y David Loaiza se encuentran en el departamento médico desde hace varias semanas.



“Ya se hizo la valoración por parte del staff médico sobre los jugadores que salieron con molestias físicas después del partido contra América. En el caso de Jordy (Monroy) le hicimos una resonancia, no se evidenció lesión muscular en su isquiotibial, su diagnostico final fue una fatiga muscular, el jugador estuvo trabajando a la par del grupo y a las órdenes del cuerpo técnico. En el caso de Juan Guillermo Arboleda, el jugador presentó un trauma en el parietal derecho producto de un balonazo, tuvo una alteración de su conciencia, no recordaba algunos momentos del partido, decidimos sustituirlo y le hicimos una valoración médica la cual fue satisfactoria, luego le realizamos un TAC y no se encuentra ningún tipo de lesión intracraneal, ya trabaja con el grupo y no tiene restricciones para entrenar”, explicó Méndez.



Además, “Miguel Monsalve y Jean Pineda cumplen con su tercera semana después de sus lesiones. En el caso de Pineda, el jugador avanza de buena manera su recuperación, está haciendo fisioterapia de segunda fase, cumpliendo con los parámetros de la rehabilitación. En el caso de Miguel, lleva una semana de trabajo con el grupo sin choque, la otra semana revisaremos su condición médica en su hombro, la evolución es satisfactoria y confiamos que pueda estar contra Pereira”.



Finalmente, el galeno indicó que “David Loaiza cumplió nueve semanas después de su lesión, fue dado de alta la semana pasada, avanza en su reacondicionamiento físico y esperamos que pueda empezar a hacer trabajos progresivos con el grupo este fin de semana. Dependiendo de su evolución, podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico”.



Medellín seguirá trabajando esta semana en su sede de Llanogrande para terminar de definir los pormenores del próximo encuentro de Liga, donde recibe al conjunto pereirano en el sur del Valle de Aburrá.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8