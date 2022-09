Andrés Román, comprometido con Nacional: 'hay que subir el nivel'

Atlético Nacional avanza en su preparación física, técnica y mental para afrontar el encuentro del próximo domingo contra Deportivo Cali, por la fecha 12 en la Liga BetPlay II-2022. El lateral Andrés Román confía en un mejor rendimiento para esta segunda parte del campeonato, donde buscarán repetir la Liga.



"Estamos tranquilos, sacamos el arco en cero y es muy importante para lo que viene. Deportivo Cali es un equipo fuerte por las bandas, nosotros debemos estar muy atentos para aprovechar los espacios que nos puedan dar", remarcó Román.

Además, el jugador explicó cómo es la relación con Yerson Candelo, quien es su competencia en la banda y al que ya están empleando como complemento en ataque. "Con Yerson Candelo hemos tenido un buen entendimiento. Con los compañeros me he adaptado bien, me he sentido cómodo y tranquilo a la hora de entrenar y competir".



El jugador valora el presente con los verdolagas y espera dar una mejor versión. "Ha sido importante mi aporte en el equipo, espero mostrar mi mejor desempeño. Si quiero seguir mostrando esa adaptación hay que subir el nivel".



Finalmente, el ex Millonarios habló sobre su adaptación al conjunto antioqueño. "No ha sido fácil el cambio, pero con el tiempo, el cuerpo técnico nos da la idea de juego, los compañeros te brindan para estar más cómodo y todo hace parte del trabajo. Hay cosas nuevas, pero en el juego no hubo mucha diferencia. Hay cosas nuevas en cuanto al movimiento".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8