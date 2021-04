‘Siempre hay cosas para corregir, pero no jugamos con cualquier rival’

Juan Cruz Real prometió, después de la derrota frente al Medellín, que lo dejó mal herido, que América de Cali se va a clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.



Pues bien, el cuadro escarlata suma 6 puntos en dos partidos consecutivos y por el momento ascendió a la séptima casilla con 25 puntos, dependiendo de sí mismo en los tres próximos compromisos.



Este miércoles la víctima fue Millonarios (2-1), al que no derrotaba desde abril de 2010 y que hasta el minuto 34 del segundo tiempo no solo ponía condiciones, sino que estaba arriba 0-1 y desperdició dos opciones claras para haber asegurado el triunfo.

En el análisis del partido, Cruz Real dijo que “hicimos un primer tiempo en el que recibimos un gol en un partido parejo, un gol que nos pegó, nos hizo sentir en el estado emocional. En el primer tiempo a pesar de que tuvimos el control de juego porque las estadísticas lo marcaban, no lo tuvimos como hubiésemos querido. Acá lo fundamental son los futbolistas, la jerarquía no solamente la muestran jugando, saliendo a jugar un partido que estaba enredado y poder jugarlo con esa tensión, pero también con una cierta paciencia para poder buscar empatar y dar vuelta al partido, en ese sentido todo es mérito de ellos realmente, por eso me expresé en la rueda de prensa pasada, cuando a uno le toca perder, sabemos cómo es, lamentablemente las críticas aparecen, a veces parecería que hay gente esperando que el equipo pierda, hoy tenemos que estar tranquilos, el equipo ganó un partido importante, pero no solamente eso sino que hacía 10 años que no le ganaba acá a Millonarios. Tuvimos 64% de posesión, pateamos 14 veces al arco, en el balance general me quedo conforme, a pesar de que el primer tiempo debíamos haber estado mejor”.



En cuanto a la solución para ser más consistentes, explicó que “estábamos jugando contra un buen equipo como Millonarios, nosotros no estuvimos bien en el primer tiempo, siempre va a haber momentos de partido en que podés jugar mejor, por ahí en el segundo se mejoró, los jugadores pusieron mucha gallardía y vergüenza deportiva, siempre hay cosas para corregir, pero no jugamos contra cualquier rival y desde lo psicológico veníamos de perder un partido contra Medellín. En todos los partidos hay que corregir, no somos tan malos cuando perdemos ni tan buenos cuando ganamos, seguramente habrá cosas para corregir, pero sí digo que mis jugadores ganaron un partido muy difícil y estoy muy contento por el esfuerzo que hicieron”.



También habló de lo que para él resultó lo más difícil del triunfo sobre el elenco albiazul: “El partido en general muy difícil, contra un gran rival, un equipo que tiene trabajo, un buen entrenador, con experiencia, vuelvo a hablar del partido anterior porque me pareció que fue injusto el resultado final y nos encontramos con un equipo que con sus formas fue difícil penetrarlo, el segundo tiempo estuvimos mejor que el primero, todos los partidos son complicados, pero ese tipo de partidos aún más”.



Finalmente, sobre si quedó tranquilo con la parte ofensiva del cuadro escarlata, acotó que “siempre tenemos que mejorar cosas, sino que a veces cuando los rivales de alguna forma se te encierran atrás y se te encierran atrás no es fácil, ojalá fuera tan fácil cuando tenés 8 u 9 jugadores atrás, por eso rescato el estado emocional y mental de mis jugadores de cómo interpretaron la inteligencia emocional para saber cómo aprovechar esos espacios, sin atropellarnos, y como los rivales también se equivocan como nosotros, aprovechamos esas oportunidades y el partido se terminó definiendo en favor nuestro, gracias a Dios”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces