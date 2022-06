‘Es un compromiso y una responsabilidad de sacar buenos resultados’

América de Cali continúa con su preparación en México, para disputar el primer partido amistoso de la pretemporada contra Rayados de Monterrey, donde militan los colombianos Stefan Medina y Duván Vergara.



Uno de los jugadores que más ha trabajado durante este periodo de readaptación es el mediocampista Juan Camilo Portilla, quien no pudo finalizar el semestre pasado por una lesión. Ya está listo para lo que viene.

“Estoy totalmente recuperado, tuve la oportunidad de quedarme en las vacaciones entrenando con los compañeros, para no retrasar ese proceso y gracias a Dios estoy al 100%. No queremos más esa situación de las lesiones, son cosas que pasan del trabajo del fútbol, pero con lo que estamos haciendo espero podamos estar bien preparados y esas lesiones que tanto nos afectaron en el semestre pasado, no se repitan”.



Fue interrogado respecto a su continuidad en América, debido a que en unos meses vence la cesión: “estoy tranquilo y contento de estar en esta institución, es un tema en el que tengo que estar tranquilo, donde mi representante y los dueños del club tienen que terminar de culminar y esperar que todo quede de la mejor manera; la verdad estoy muy contento acá, desde que llegué siempre lo he manifestado y esperemos que todo se pueda cerrar de la mejor manera”.



Habló del compromiso que tienen este semestre: “todos sabemos lo que significa esta camiseta, para mí a pesar de estar joven y que llegue con bajo perfil, me he dado cuenta y sabía por lo que soy de la ciudad, lo que representa estar en la institución y el compromiso es grande, como siempre tratar de aportarle lo mejor al equipo con mis condiciones”.



Contó cómo han cambiado la forma de entrenar entre lo que era Juan Carlos Osorio y ahora Alexandre Guimaraes: “siempre habrá diferencias, porque cada técnico tiene sus metodologías y su forma de trabajar diferente, pero los dos son muy buenas personas de mucha experiencia, con el profe Guimaraes, cayó muy bien desde que llegó al grupo, una persona que ha sido campeona en esta institución siento que siempre será bien recibida, entonces la verdad que contento y aprender mucho de él”.



Se refirió a la importancia de esta preparación antes del torneo: “independiente de lo que hayamos pasado del mal semestre que tuvimos, pienso que esta institución es muy grande, es un compromiso y una responsabilidad de sacar buenos resultados y con ello el título. Es importante esta pretemporada, porque a pesar de no haber clasificado, nos sirvió para prepararnos mejor físicamente, hemos tenido doble turno con más tiempo de prepararnos y ahora lo importante es eso, ponernos a punto”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15