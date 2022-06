Decisión de Dimayor por la denuncia del Tolima contra Giovanni Moreno

Este viernes, la Dimayor emitió un comunicado dando respuesta al Deportes Tolima, club que denunció el partido de ida de la final del fútbol colombiano por la participación de Giovanni Moreno.



El cuadro pijao reclamaba los puntos y el resultado 3-0 a su favor, basándose en la sanción que había impuesto el ente rector del fútbol local a ‘Gio’ por provocación a la hinchada de Millonarios.

En medio del duelo que terminó ganando el cuadro verdolaga por 3-1 en el Atanasio Girardot, desde la cuenta oficial del Tolima se emitió una queja formal por la inclusión del jugador, quien debía cumplir dos fechas de sanción. Así pues se hizo el recurso de reposición ante el Comité Disciplinario de la Dimayor.



Pues bien, el Vinotinto y Oro recibió rápidamente respuesta. El Comité analizó las pruebas/razones de ambas partes y anunció lo siguiente:



1. No acceder a la solicitud efectuada en el recurso de reposición interpuesto por Deportes Tolima en contra de la Suspensión de Ejecutoriedad de Sanción contra Giovanni Moreno del registro de Atlético Nacional, contenida en la Resolución número 036 de 2022.



2. No conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguna de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF. Y por lo tanto se rechaza por improcedente el recurso de apelación y no se le dará trámite.



Lo anterior significa que no se tomarán medidas en contra de Nacional o el jugador implicado y se mantiene el resultado logrado por el verde paisa en el Atanasio. Todo transcurrirá con normalidad.



El duelo de vuelta, a disputarse en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, está pactado para este domingo 26 de junio a las 7 p.m.