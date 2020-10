América ganó y gustó: razones de su victoria y mejora de juego

En la antesala del partido ante Patriotas había preocupación en América de Cali porque no podía contar con sus principales arqueros, incluso le fue negada una solicitud de aplazamiento por parte de la Dimayor, pero el desarrollo del juego hizo ver la diferencia entre uno y otro, pese a que la diferencia del resultado debió ser más amplia en favor del local.



Del primer tiempo se rescatan los goles de Cristian Arrieta y Luis Sánchez, porque lo cierto es que fue aburrido, escaso de emociones y con un visitante que no quería saber nada de atacar, aunque al frente estaba por primera vez el guardameta Jeison Pinillos. El segundo periodo fue un poco mejor, aunque América no aceleró demasiado.

Estos fueron los argumentos del triunfo rojo:



Superior en todas sus líneas: Si bien el partido no fue un dechado de virtudes, es justo reconocer que Juan Cruz Real lo planteó bien y nunca sufrió. América en cada sector demostró su superioridad ante Patriotas e incluso le bajó revoluciones a su ritmo en la etapa complementaria. En este momento es cuarto de la Liga, a 5 puntos del líder, Tolima, y tendrá rivales muy fuertes en próximas fechas ante los que tendrá que confirmar su permanencia entre los ocho.



Una buena actuación de Cristian Arrieta: El lateral derecho cartagenero prácticamente fue un hombre más de ataque, colaborando siempre en la salida por la derecha. Así encontró la apertura del marcador a los 39 minutos, con una bonita jugada previa y el posterior remate rastrero que venció a Carlos Mosquera.



Carrascal, el de mayor claridad: La ausencia de un creativo natural le ha permitido al volante sucreño apersonarse de esa función y en este partido cumplió una destacada actuación. En el primer gol habilitó a Arrieta y en el segundo a Luis Sánchez, volviendo a jornadas memorables cuando el equipo fue campeón en la temporada pasada.



Duván Vergara rinde más por la banda izquierda: Esa fue la posición en la que lo ubicó con éxito Alexandre Guimaraes en la temporada que terminó con la estrella 14 y hasta que estuvo al frente del plantel escarlata. Juan Cruz Real se demoró en hacerlo, pero este domingo se convenció que allí es donde mejor provecho se le puede sacar con sus maniobras.



Juan David Pérez volvió al gol: Cualquiera pensaría que ante la ausencia de Adrián Ramos el llamado a comandar el ataque era Pérez, pero ingresó a los 22 minutos del complemento y con su tanto le dio tranquilidad al resultado.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces