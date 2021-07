'No se han cerrado inscripciones y pueden pasar cosas', Pompilio Páez

En una reciente charla con el programa Zona Libre de Humo, el asistente técnico de Juan Carlos Osorio en América de Cali se refirió a la actualidad de algunos jugadores, lo que tienen planeado con el entrenador y no cerró la puerta a más fichajes para Liga 2021-II.

"Todavía no se han cerrado las inscripciones y pueden pasar cosas. Hemos venido conociendo nuestro grupo y hay jugadores que aún no han debutado y que podrán hacerlo el fin de semana", indicó Pompilio Páez sobre la posibilidad de ver en acción a más jugadores escarlatas. Cabe recordar que jugarán el domingo frente al DIM, en duelo amistoso en Nueva Jersey. Ese mismo día afrontarán la Liga Betplay frente a Envigado. Páez dirigirá en Estados Unidos y Osorio en el Polideportivo Sur.



"Aquí no hay un equipo A o equipo B, aquí lo que hay es una idea clara. Cada jugador que sale a la cancha sabe lo que tiene que hacer y cuál es su rol en el terreno de juego. Nosotros siempre buscamos predominar la idea de juego, independientemente de quien la ejecute. Los jugadores lo saben, dependiendo del rival y las circunstancias. Las rotaciones se terminan en los partidos trascendentales, ahí es donde juegan los más influyentes, los que se han ganado ese derecho".



Pompilio viajó a territorio estadounidense con 18 jugadores, una nómina liderada por el portero Diego Novoa y Luis Paz. Se espera el debut de varios jugadores, entre ellos Juan Sebastián Osorio, hijo del técnico de los 'Diablos Rojos'.



Paéz también habló de la actualidad de Kevin Andrade, Larry Angulo y Pablo Ortíz, este último quien recibió una oferta desde Talleres de Córdoba. "Andrade es del tipo de jugadores polifuncionales que nos pueden brindar una alternativa táctica, al igual que Malagón que también lo está haciendo de mediocentro. Una de las cosas que debe mejorar es lo de las tarjetas. No solo hablamos con él, sino también con el resto de jugadores de cuidarse con esa primera amarilla".



De Angulo y Ortíz manifestó que "Larry aún no está, se encuentra en departamento médico haciendo una adaptación para su forma atlética. En un par de semanas lo podemos tener (...) Nosotros estamos contando con Pablo Ortíz. Todas esas situaciones se hablan con el club y los jugadores".