Dimayor, pendiente: anuncian demandas por derechos de TV internacional

Este miércoles revivió desde Miami el espinoso tema de los derechos de transmisión internacional del fútbol colombiano. Rafael López, el vallecaucano residenciado en Estados Unidos que sirvió como intermediario en el fallido negocio, señaló que sigue al frente con un proceso legal, al conocer que Genius, una firma de Londres con base en Miami, es ahora la dueña de dichos derechos, por una cifra cercana a los 10 millones de dólares por año.

Para la firma del contrato, Dimayor fue representada por los abogados Diego Restrepo e Iván Parron. A pesar de que los detalles del procedimiento del contrato siempre se manejaron de forma muy hermética, la información que se tiene es que el Fondo de Inversión Prudent y Latin America Equity Sports (Laes) tenía los derechos internacionales de televisión, derechos de apuestas internacionales y E-games -al final fue nacional e internacional-, pero la Dimayor al parecer habría terminado el contrato unilateralmente para hacer uno nuevo con Genius, por lo que Laes anunció la apertura de una demanda en la Corte de Nueva York.



De igual forma, para la disputa con Laes fue contratada la firma de Saul Ewing & Lehr, mientras que la abogada que estuvo virtualmente en la asamblea de la Dimayor fue Ángela C. de Céspedes.



FUTBOLRED dialogó nuevamente con el intermediario Rafael López, quien afirmó que “ha pasado mucho tiempo desde que esto se firmó, julio de 2019, por ahí anda corriendo un video que hizo el periodista Pino Calad con el señor Luiz Barboza, de Prudent, que fue una de las personas que crearon Latin America Equity Sports (Laes). El señor Barbosa dice que va a demandar a la Dimayor en la Corte de Nueva York, porque el arbitramento era en esa ciudad”.



Rafael añadió que “como le había dicho anteriormente a FUTBOLRED, pienso que la Dimayor debe ponerle mucho cuidado, conozco al abogado Jeff, que hizo ese contrato, y es un abogado muy bueno, el presidente de la Dimayor es una persona prepotente, grosero, que se cree autosuficiente. Los mismos dirigentes del fútbol colombiano, dueños de equipo y presidentes, me han dicho que ni siquiera les contesta el teléfono. En el mundo todos somos iguales, y más acá en Estados Unidos, por eso yo estoy en mi proceso legal contra todo lo que tuvo que ver en esa negociación, intenté comunicarme con la gente de Laes, no hubo respuesta, intenté comunicarme con el señor Jaramillo, tampoco respondió, porque él cree que puede pasar por encima de las personas, tiene que ser respetuoso y contestarme a mí como a los presidentes de los equipos de Colombia, que están muy aburridos con él, tiene que ponerse en otra tónica”.



Agregó que “en la última asamblea él dijo que me desvirtuaba, lo mismo afirmó la abogada que contrató Dimayor, quien agregó que yo tenía nada firmado y por eso no tenía nada que ver con ellos, vamos a ver si lo pueden desvirtuar tan fácilmente, porque el único que puede hacerlo es un juez y cuando uno va a la Corte ese juez en la parte de atrás tiene un letrero que dice ‘aquí buscamos la verdad’ y con la verdad se tiene todo”.



En cuanto al nuevo dueño de los derechos de televisión internacional, manifestó que “es Genius, una firma que tiene que ver con Goldman Sachs, un gigante financiero, es una compañía que creo que el valor que está pagando está entre 8 a 10 millones de dólares por año, no puedo ir más allá porque no conozco el contrato, es lo que se ha dicho en los mentideros”.



Sobre la acción que va a emprender, dijo que “voy a demandar a todas las partes. El señor Barbosa dice que es muy costoso ir a un arbitramento en Nueva York y eso es cierto, pero cuando uno tiene la verdad, con ella no hay nada costoso. Antes de comenzar todo este proceso hablé aquí con una persona del ‘State Attorney’, que es la Fiscalía. Antes de iniciar el proceso y toda recopilación de pruebas, porque un archivo y una moción cuando se presentan a la Corte deben estar muy bien documentados, luego fui siguiendo los pasos y sé que cuando vaya a la Corte, sé que voy a ganar, cuando uno tiene la verdad no debe tener miedo. El señor Jaramillo no salió a dar declaraciones a ningún medio”.



El intermediario da razones de los errores cometidos por ambas partes: “Para mí, la gente de Prudent y Laes también cometieron equivocaciones, lo que pasa es que nadie sabe lo que pasó desde la primera reunión que se hizo en octubre del 2018, tengo una foto con Jorge Enrique Vélez del día en que se firmó el acuerdo, estuve en todo el proceso, absolutamente en todas las reuniones, estaban aquí Jorge Enrique Camacho, Tulio Gómez y dos presidentes de equipos más. Se les explicó lo de los derechos internacionales, querían colocar 10 millones de dólares más por la plataforma, ahora, Dimayor no tenía ni idea de lo que era una plataforma, que fue creada en Estados Unidos, una de las personas que la creó fui yo, con el señor Joao Zayao (q.e.p.d.) porque ni siquiera el señor Barbosa estaba, al final esta plataforma es lo que se mueve. Yo hablé con el señor Jaramillo en algunas ocasiones, pero uno se cansa de que lo dejen siempre plantado, de que haya grosería al no responder los correos electrónicos. Yo sigo mis procesos adelante”.



Por ahora no hay un estimativo de tiempo en el que podría conocerse una determinación, las cortes estuvieron cerradas y hay muchos procesos atrasados, en tanto que hubo muchas audiencias virtuales. “En el momento que salga, lastimosamente se va a ver muy afectada la Dimayor, puedo equivocarme, de pronto los abogados que tienen acá, que son buenos, pero nunca se empaparon y no saben nada de lo que pasó previamente. Si pierden, los costos económicos son altísimos, lo puedo asegurar”, confesó López.



FUTBOLRED también habló con Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, quien señaló que “el tipo del fondo internacional salió a decir que le incumplimos, él no ha comprado nada, no nos ha dado un peso. Usted no puede decir que compró una nevera si no la pagó. Infortunadamente murió de los socios. Sobre si se puede terminar el contrato de forma unilateral, sostuvo que “si no cumplen, nos mamaron gallo tres años”.



Del eventual negocio con la firma Genius, Gómez respondió que “eso lo está manejando la Dimayor”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces