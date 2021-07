Pablo Ortíz, con oferta en el exterior: ¿seguirá los pasos de Moreno?

Este jueves se conoció que el defensor tumaqueño, Pablo Ortíz, está en los planes de un equipo argentino. Se trata de Talleres de Córdoba, donde militan los también colombianos Rafael Pérez y Diego Valoyes. Juan Carlos Osorio y el América de Cali cuentan con él, pero su salida dependerá de él, así como sucedió con Santiago Moreno, quien fichó con Portland Timbers de la MLS.

Según Carlos 'Petiso' Arango, América recibió la tentadora oferta después de la intervención de Iván Ramiro Córdoba, de quien se dijo le estaría buscando club en Europa. "Sí llegó una oferta formal desde territorio argentino. Iván Ramiro gusta del jugador y lo recomendó en Talleres. A Ortíz aquí en América no es que lo quieran mucho tampoco, y el encargado fue Juan Cruz por ponerlo como lateral izquierdo, allí no le fue bien. Él es central. La gente quiere que se vaya".



El defensor que debutó con Juan Cruz Real y que estuvo cedido en Deportivo Pasto, quiere irse a cumplir su sueño de jugar en el exterior, tal como lo hizo recientemente Santiago Moreno, fichado en la MLS. Sin embargo, no la tendría tan fácil. El técnico de los 'Diablos Rojos' quiere contar con él. El negocio, según el periodista caleño, es por 1.5 millones de dólares por el 50% de su pase.



"Lo llamó el Presidente, lo llamó el técnico, hablaron con Iván Ramiro. La idea de ellos es ponerlo a actuar 30 partidos continuos como titular y después venderlo", indicó Arango, quien destacó también que Osorio dijo NO. "El chico no tiene la puerta abierta. Osorio se paró en la raya y dijo que no. El jugador se quiere ir, es su sueño".