Acolfutpro pidió sanciones para club en el FPC: 'sigue incumpliendo'

Este jueves, Acolfutpro hizo un llamado a Dimayor, el Ministerio del Deporte y Ministerio del Trabajo, a través de su cuenta de Twitter, en la que aseguró que los jugadores del Deportivo Pasto no solo siguen sin recibir salarios, sino que además, el club no ha hecho los aportes en seguridad sociales. Esta no es la primera vez que la agremiación se refiere al club volcánico y exige acciones en su contra.

"Deportivo Pasto, club de Dimayor, sigue INCUMPLIENDO! No ha hecho aportes a la Seguridad Social y los futbolistas profesionales llevan casi 3 meses sin recibir el pago de sus salarios. Seguimos esperando sanciones de Ministerio del Deporte y Dimayor ¿HASTA CUÁNDO?", dice el trino de la agremiación de futbolistas profesionales en Colombia.



El pasado mes de junio, Acolfutpro envió una carta a la Director de Inspección, Vigilancia y Control de MinDeporte, por los tres meses (marzo, abril y mayo) que le adeudaban a los futbolistas.