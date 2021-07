Cantante colombiano se tatuó a la joya de Copa América: así reaccionó

Reynaldo de la Rans Hernández, mejor conocido como 'Rey Three Latino', es un artista de champeta, el género favorito del extremo Luis Díaz. Pues el artista se emocionó tanto con lo hecho por el guajiro que decidió llevarlo en su piel. En las últimas horas sorprendió con un tatuaje, que el jugador del Porto no tardó en comentar.

Rey Three Latino inmortalizó en su piel una de las celebraciones de Díaz, quien terminó -junto a Lionel Messi- como el máximo anotador del torneo en Brasil. Pero eso no fue todo, el artista barranquillero también se tatuó la acción de chilena con la que 'Lucho' le marcó a la canarinha. El futbolista que se sumó recientemente a su equipo en Portugal no tardó en reaccionar.



"Salvajeeeee hermanoooo quedó muy nítido", comentó Luis Díaz tras conocer el tatuaje que ahora luce el artista de champeta en su pierna derecha. El jugador había compartido con el cantante en medio de sus vacaciones. Lo hizo en un partido entre amigos, en el que también estuvo Luis Fernando Muriel.