Fontana: ‘No se puede entrar a un juego pensando en empatar’

América de Cali empezó su preparación final para enfrentar este domingo al Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por la última jornada del todos contra todos del segundo semestre de la liga colombiana. En donde el equipo escarlata con los dos últimos triunfos han recuperado una confianza importante y sobre eso, habló el asistente técnico Juliano Fontana.

“Siempre renueva la confianza, cuando se gana está todo bien y cuando se pierde está todo mal, pero acá con nosotros no es así. Hemos trabajado duro este semestre entero, nosotros como cuerpo técnico y los jugadores están dando la vida. Todo eso que estamos consiguiendo con nuestro desempeño físico y táctico, nada sería posible si los jugadores no creyeran en la idea que nosotros planteamos. Dos victorias consecutivas nos ha dado una mayor confianza, esperemos que podamos conseguir la tercera consecutiva contra Unión”.



Fue interrogado por cómo va la recuperación de los jugadores, que aún están por fuera: “Didier Pino está en el departamento médico. Alejandro Quintana tuvo una molestia, está recuperado, entrenando con el grupo. Cristian Arrieta está en un proceso de evolución bueno y esperemos que pueda regresar a la convocatoria. Están haciendo diferenciado con Luis Paz y Marlon Torres”.



Se le preguntó también sobre qué sistema de juego utilizarán: “nosotros ya jugamos con doble 9, con el 4-2-3-1, el 4-3-3, con Adrián Ramos como extremo. Vamos a ver lo que el profe va a plantear, tenemos otro entreno mañana y se definirá con el sistema que se va a jugar contra Unión. Dependiendo lo que el juego nos proporcione, pero vamos por los tres puntos”.



Saldrán por la victoria en el Sierra Nevada: “este juego es aparte, que un juego donde podemos mirar las otras 19 fechas y pensar en este como una final para nosotros y para ellos; vamos con el pensamiento que iremos buscando en conseguir la clasificación. Cuando uno está en América, no se puede entrar a un juego pensando en empatar, porque cuando uno entra para empatar, pierde”.



Por cómo está apretada la tabla, dijo que “nos miramos a nosotros mismos, si nos ponemos a pensar en Nacional, Millonarios o Junior, nos podemos quedar fuera. Tenemos que tener cuidado o respeto de las demás instituciones. Hay equipos muy grandes acá, pero los equipos medios están haciendo un gran campeonato y son durísimos. Los que están por fuera aún están peleando por entrar y causando dificultades a los otros equipos”.



Están trabajando en cómo contrarrestar la humedad de Santa Marta: “sabemos que allá vamos a enfrentar mucho calor, pero nos tenemos que preparar, estamos preparando el viaje. No vamos a entrenar el sábado por la mañana, para no causar ese cansancio demasiado y en la noche haremos una activación para estar al 100%”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15