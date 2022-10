Guzmán, autocrítico en Nacional: 'No he podido dar mi mejor versión'

Pensando en el próximo domingo, donde Atlético Nacional necesitan ganar para lograr la clasificación, el conjunto verdolaga enfrentará a La Equidad en el Atanasio en el marco de una nueva edición del día del hincha. Yeison Guzmán, quien estuvo como aficionado verde, como jugador, espera que bajo el mando de Paulo Autuori, confía en darle una mano al equipo y que, con su talento, puedan lograr la clasificación.

“Sabemos que dependemos de nosotros, vamos a ir a buscar la clasificación, ganar el partido y darle en el día del hincha un regalo para todos los verdolagas”, remarcó Guzmán.



Además, Yeison señaló que “la autocrítica siempre estará, en algunos partidos no he podido dar mi mejor versión, trabajo todos los días para mejorar. No he tenido la continuidad necesaria para poder afianzarme”.



Sobre lo que busca el nuevo cuerpo técnico en función de su juego, Yeison comentó que “el profesor (Paulo Autuori) me está poniendo en el tribote de adelante, por izquierda, quiere que vaya de afuera hacia adentro, ahí puedo darle más despliegue al equipo, con la capacidad de asociación puedo hacer más daño y que podamos sacar más provecho en ataque”.



En cuanto a lo que viene frente a los aseguradores, Yeison indicó que “la sensación siempre es positiva, estamos entrenando para ganar el domingo, lo que se venga lo trabajaremos. Es nuestra primera final, hay que mostrar nuestro mejor nivel, lograr la victoria que nos permita clasificar entre los ocho. Sobre La Equidad, estamos implementando nuestra idea de juego, más que el rival, debemos concentrarnos en nosotros y así poder sacar los resultados”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8