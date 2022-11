¿Guimaraes abrió el paraguas? 'La clasificación era el gran objetivo'

Abrir el paraguas es, en términos prácticos, usar una buena excusa para defenderse cuando llegan las crisis de resultados, las críticas y las decisiones más drásticas. ¿Es lo que está haciendo América de Cali, último del cuadrangular B sin puntos ni goles? Juzgue usted:

“Preocupado, sí, nosotros siempre jugamos para sacar resultados positivos y ganar. Desde ese punto de vista, los dos resultados que obtuvimos comenzando el cuadrangular, no era lo que nosotros esperábamos. Nosotros entendemos el esfuerzo que han hecho los jugadores para conseguir la clasificación, que era el gran objetivo, por todas las circunstancias que rodeaban al equipo, el club, cuando nosotros regresamos”, dijo el técnico del América de Cali, Alexandre Guimaraes, en Caracol Radio.



“Pero eso no implica que nosotros estemos satisfechos con solo clasificar y que nos duele mucho haber empezado así. Tenemos todavía el partido del domingo acá esperando al Pasto, el cual tenemos que ganar sí o sí para seguir manteniendo la esperanza de hacer los puntos necesarios para clasificar a un torneo internacional”, añadió.



Para el brasileño, la situación aún se puede corregir, no hay reproches para jugadores de manera individual y hay ilusión para mantenerse en carrera hasta el final de los cuadrangulares.



Eso sí, la falla parece clara: "conseguir 31 puntos, nos da la clasificación no por los goles que hicimos, sino por el saldo de goles. Me refiero con eso que fuimos el equipo menos batido del campeonato. Nosotros hicimos una planificación de la temporada y convencimos a los jugadores que teníamos que ser muy sólidos atrás y no permitir acciones sencillas para los rivales. En estos últimos partidos hemos permitido estas situaciones y esto ha hecho que tengamos que hacer otro tipo de juego", concluyó.