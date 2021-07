Así jugaría el nuevo América bajo la dirección de Juan Carlos Osorio

No cabe ninguna duda de que Juan Carlos Osorio es uno de los mejores técnicos del fútbol colombiano, un entrenador con recorrido internacional que regresa en un momento en el que los clubes locales deben apostarle a mejorar sus actuaciones en certámenes como Copa Libertadores y Copa Suramericana.



El escarlata es el cuarto club que dirige el risaraldense en el país, después de un mes largo de diálogos, solicitudes de jugadores e infraestructura, pero también enmarcado por un momento de duda si realmente iba a aceptar la propuesta escarlata. Sin embargo, las condiciones actuales lo pondrán a debutar en el escenario internacional por los octavos de final de la Copa Suramericana frente al Atlético Paranaense, de Brasil, sin poder tenido un solo partido oficial de Liga.

Lo primero que deben tener claro todos los integrantes del plantel es que deben estar en buena forma, ya que el técnico continuará con su rotación. Por ejemplo, el arquero Diego Novoa tendrá la oportunidad de debutar y alternar con Joel Graterol. Para hablar de la defensa, Cristian Arrieta y Daniel Quiñones –si finalmente no sale– como laterales derechos; Marlon Torres y Kevin Andrade como centrales derechos; Pablo Ortiz y Jorge Segura harán lo propio en la posición de central izquierdo, lo mismo que Héctor Quiñones y Elvis Mosquera como lateral por ese costado.



Habitualmente utiliza un 3-5-2 o el 4-4-2, dependiendo del rival, al que le da mucha importancia. Por eso siempre escucha a su hombre de confianza: Pompilio Páez, a quien considera como la persona que más sabe de fútbol en Colombia y que estudia detalladamente a sus adversarios.



Quienes lo han tenido cerca manifiestan que le gusta el inicio del juego con los centrales o el cabeza de área. Siempre busca un mediocentro lanzador que entregue bien la pelota. El juego por los extremos es clave en él y por ende le da mucha importancia.



Más que tener un volante creativo o típico 10 utiliza bastante el falso 9, que puede ser un volante (en su momento en Nacional fue Baldomero), un lateral (como lo hizo con Daniel Muñoz) para acompañar a los delanteros.



Los directivos le confirmaron ocho incorporaciones, aunque una de las primeras, David Lemos, se lesionó de gravedad y no podrá estar durante este año. En cuanto a los extremos, todo apunta que jugarán con perfil cambiado. Allí aparecen Jeison Lucumí, Larry Angulo, Santiago Moreno, Joao Rodríguez, Mauricio Gómez, Deinner Quiñones, Émerson Batalla, Luis Sánchez, mientras que adelante tiene a Adrián Ramos, Carlos Cortés Barreiro y Gustavo Torres, aunque este último también oficia como extremo.



Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña y Carlos Sierra son los volantes que tendrán la misión de marca y aparte sumarse a la generación de acciones en ataque. Es claro que Osorio le da prioridad al juego ofensivo, con sus anteriores equipos ha atacado hasta con siete jugadores y eso le ha costado partidos al descubrirse atrás.



De igual forma, utiliza las transiciones de defensa-ataque, lo que comúnmente se conoce como contragolpes. En las dos ruedas de prensa que ha entregado, dejó en evidencia que con su llegada hay que acostumbrarse a un nuevo lenguaje.



El mismo Osorio afirmó que la intensidad tendrá que analizarse desde dos puntos de vista, en los momentos sin balón: “Donde haya un compromiso y la recuperación de la pelota, ya hablaríamos de si es una reacción inmediata en la pérdida, si hablamos de repliegues masivos e intensos o la combinación de dos anteriores. También podemos hablar de la intensidad y la circulación de la pelota, del tiempo de balón, estamos hablando entonces de posesión de balón y cuando tengamos la gran posibilidad de como grupo gestionar la pelota y ojalá comprometer al equipo rival, ser agresivo y tratar de generar opciones de gol”.



Y para quienes cuestionan sus habituales cambios en las formaciones titulares, indicó que para él es una regla de vida: “Sobre el tema de la rotación, tengo la oportunidad de decirles que no es un tema futbolístico, es un principio de vida. Yo creo en el ser humano y en la oportunidad, y así como espero que el hijo que tengo en cuarto semestre de Medicina en la universidad, cuando se gradúe tenga una oportunidad, en un buen hospital a través del ensayo y el acierto y desafortunadamente en algún momento del ensayo y el error, así mismo es con el futbolista, por eso yo nunca renunciaré a esa política de darles la oportunidad a todos, porque creemos que si está dentro de la nómina es porque merece estar y merece la oportunidad”.



Osorio comenzó trabajos con los rojos el 16 de junio a todo vapor, en busca de mostrar, si no el mejor rendimiento colectivo, por lo menos el más cercano a lo que pretende, este martes (7:30 p.m.) en Pereira ante Paranaense.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces