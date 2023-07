Revelan 'defensor de categoría' que Tulio Gómez pretende para América

América de Cali dio un gran golpe en el mercado de fichajes para la Liga Betplay II 2023 con la confirmación de Edwin Cardona como flamante refuerzo.

Los anuncios, las fotos y el gran cartel del creativo emocionaron a unos y preocuparon a otros, como ocurre con todo fichaje de alto impacto. Pero ojo que no sería la única figura con la que contaría el nuevo entrenador, Lucas González.



Tulio Gómez, máximo accionista del América, reveló en el ‘Super Combo del Deporte’ de RCN que su intención es hacer otro fichaje más de ese mismo perfil y de esa manera cerrar el libro de pases.



“Vamos a traer un central de categoría, rendidor y cerrar las contrataciones, el que quiera más, que me piquen caña”, comentó el dirigente.



¿De quién se trata? Aunque Gómez no reveló nombres, el objetivo sería un jugador con experiencia en Selección Colombia y suficiente roce internacional. Y en carpeta habría dos nombres y, casualmente, un mismo apellido.

​

Según el periodista JJ Miranda, el elegido sería Jeison Murillo, quien está entrenando por su cuenta en su natal Cali tras finalizar su vínculo con Sampdoria de Italia. Encaja en el perfil que anticipó el dueño del club y está disponible, libre y con su familia lista para volver a casa. Con 31 años y toda una carrera en Europa, parece un jugador idóneo.

​

Sin embargo, no sería la única opción pues otro Óscar Murillo, mundialista de 35 años y quien acaba de salir de Pachuca de México después de siete temporadas, también está disponible.



Se esperan entonces más noticias desde la casa escarlata, donde parecen decididos a ir por la estrella 16 que no pudo ser en la última Liga, en la que dos derrotas contra Millonarios, a la postre campeón, acabaron con la ilusión.