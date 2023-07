Víctor Ibarbo habló claro: el tiempo de baja definirá su futuro

Víctor Ibarbo no comenzó como quería en el América de Cali. Recién comenzada la pretemporada, el atacante sufrió una lesión en su rodilla que lo puso a cuestionarse acerca de su estadía en el conjunto 'Escarlata'. Este miércoles, dio más detalles.



Ibarbo, que compartiría equipo con Edwin Cardona, fillaje estrella de América, habló con el VBar de Caracol Radio y reveló que el tiempo de recuperación de su lesión de menisco determinará su futuro en la institución. Adelantó que será operado en las próximas horas, además, dijo que el retiro no es una alternativa que considere en el momento.

“Creo que me operan mañana, es una limpieza a ver cuánto tiempo voy a estar por fuera, pero lo más probable es que sean meses. No sé cuántos meses serían fuera de la cancha. La limpieza sería menisco. Creo yo que es menisco, porque uno es futbolista y sabe cuándo le pasa algo en la rodilla, sabe lo que se está moviendo allá”, apuntó.



“Si me dicen cuatro meses, cinco meses, lo más lógico es no seguir, porque no voy a aguantar ese voltaje tan fuerte. Cuatro a seis semanas si vale la pena, se pasan volando”, añadió.



Otras declaraciones de Víctor Ibarbo:

Mala suerte en la pretemporada: “Yo me lesiono en un entrenamiento. Estuve entrenando con Águilas 7 meses y entrenaba con el equipo profesional. Así es el fútbol, llego acá y me lesiono bobamente”.



Futuro: “Quiero jugar en América, todavía puedo dar mucho fútbol, no creo que se me haya olvidado jugar fútbol. Acá estamos, motivados y esperando que salgan los resultados de cuánto tiempo estaré por fuera. Espero que no sea mucho, quiero jugar lo más rápido posible, tengo que enfocar en recuperarme”.



Sensaciones por la lesión: “Son excelentes jugadores en el América y no poder compartir con ellos en el momento que se requiere, no poder disfrutar de esos talentos es muy duro. Lo digo porque al no estar vinculados a un club y ahora estar vinculados y lesionarte, es duro. Pero acá estamos enfrentándolo. Todavía no me voy a retirar”.