Lánguida presentación en Superliga: otra final que se le va al América

La Superliga sigue siendo esquiva para América de Cali. Este miércoles cayó 3-2 con Santa Fe en El Campín, y sumado al resultado que se había dado en el juego de ida en el Pascual Guerrero, un 5-3 global provocó que el título del certamen se quedara en Bogotá.



Queda nuevamente la preocupación en la hinchada escarlata, ya que su equipo todavía no termina de consolidarse y su fútbol aparece a cuentagotas.



Para FUTBOLRED, así fue el desempeño del cuadro orientado por Juan Carlos Osorio:



Faltó regularidad: Lo hecho en el primer tiempo no les bastó a los 'diablos'. Le quitaron el balón al local con dinámica en todos los sectores, pero de nuevo se vinieron a menos en el período complementario. Un factor que se ha vuelto repetitivo.



El conjunto capitalino le produjo algunos inconvenientes en el comienzo a través de Neider Moreno, pero la presión alta le dio resultado al elenco escarlata al hacerse dueño del balón.



Justo reconocer el buen trabajo cumplido por Kevin Andrade como lateral derecho para sacar el equipo por ese sector y llegar al arco santafereño. Al minuto 25, un remate suyo lo sacó Castellanos al tiro de esquina sobre el poste izquierdo.



Golazo para ponerse en ventaja: Sobre el minuto 11 cayó Gustavo Torres en contacto con Torijano, el 31 fue a marcar a Carlos Sierra, pero el volante barranquillero empalmó de zurda y conectó sobre el ángulo superior derecho para conseguir un golazo e igualar parcialmente la serie.



Pero luego todo cambió, lamentablemente para los intereses del equipo vallecaucano, en contra.



Falla de inexperto: En el minuto 33, Andrade ejecutó mal un saque de banda, cobró Santa Fe, Carlos Sánchez envió el esférico al área, vino el rebote frontal de Graterol y el empate de Juan Pedroza con soberbio derechazo. Error de América al dejar levantar el centro y luego nadie presionó en el rebote del arquero venezolano.



Desperdició una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido: En el minuto 21, Gustavo Torres despilfarró una gran oportunidad para el segundo luego que los diablos recuperaran en velocidad tras una falta de Torijano a Émerson Batalla.



Salió dormido en el complemento: En el minuto 1, Héctor Quiñones no pudo controlar el balón al recibir un pase en la, salida en su zona, el balón lo recuperó Pedroza para dejarlo en John Velásquez, quien definió a placer para el 2-1.



Perdió las marcas en la mitad y en defensa: América tuvo un segundo tiempo terrible en la, referencia de los atacantes rivsles.

Dairon Mosquera centró con facilidad a los 34, nadie llegó a presionar a Dinolis y el panameño conectó solitario de cabeza para el 3-1. Y el ole retumbaba en El Campín.



Cuatro cambios que no cambiaron el panorama: Juan Carlos Osorio incluyó juntos a Cristian Arrieta, Mauricio Gómez, Deinner Quiñones y Larry Angulo a los 9 minutos del complemento, sin que tuvieran mayor trascendencia.



Luego lo hizo a los 25 Adrián Ramos, quien de penalti logró el descuento a los 92 minutos.



No se consolida la idea futbolística: Como lo ha dicho Juan Carlos Osorio en varias ruedas de prensa, tal vez se necesiten otras 100 sesiones de entrenamiento para que América de Cali pueda interpretar su propuesta de juego. Por ahora no ha podido, en medio de las definiciones fallidas de Copa Suramericana, Copa Betplay y Superliga.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces