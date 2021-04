América de Cali desafía al 'jaguar' en la búsqueda de la clasificación

La inesperada derrota ante Equidad en el Pascual Guerrero obliga al América de Cali a derrotar a Jaguares este sábado (5:40 p.m.) en Montería, si no quiere cancelar su aspiración de estar en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.

Con 25 puntos y Medellín respirandole en el cuello con la misma cantidad, los escarlatas no tienen margen de error y enfrentan a un rival directo que con su triunfo 1-2 sobre Once Caldas en Manizales cobró vida y también se ilusiona con la posibilidad de estar en las semifinales.



El elenco que orienta José Alberto Suárez ha demostrado tener buen poder ofensivo y hasta hace unas fechas era la sensación en el campeonato. Ahora suma 23 unidades y sabe que si vuelve al triunfo mantendrá latente el sueño de la clasificación.



Por su parte, los dirigidos por Juan Cruz Real se mantienen octavos y saben que si salen victoriosos se mantendrán en carrera para esperar a Tolima y seguir dependiendo de sí mismos.



El capitán y delantero Adrián Ramos viajó con la delegación a Montería, pero sus constantes molestias en el bíceps femoral de la pierna derecha hacen que se mantenga su duda su participación como inicialista, de allí que fueran convocado Díber Cambindo y Émerson Batalla, mientras que el peruano Aldaír Rodríguez no fue tenido en cuenta.



Por ello, Cruz Real deberá echar mano de sus principales argumentos de ataque, pero sin descuidar la parte defensiva, ya que el rival saldrá al todo por el todo. Luis Alejandro Paz y Rafael Carrascal tendrán la misión de contener las ideas ‘felinas’ en la mitad, con la ayuda de Yesus Cabrera, aunque al cartagenero se le darán mayores instrucciones en función de armado, para que se sume a Santiago Moreno y Duván Vergara.



Aunque en la plantilla están laterales como Héctor y Daniel Quiñones, todo apunta que Pablo Ortiz continúe en ese sector, para que Kevin Andrade y Marlon Torres actúen en la dupla de centrales.



El volante Luis Alejandro Paz, quien también ha tenido algunos inconvenientes físicos, dijo que “físicamente estamos trabajando en el tipo de inconvenientes que he tenido y estar en óptimas condiciones para el partido, respecto al trabajo hay que seguir estructurando una idea de juego y en aspectos que debemos mejorar para que el equipo siga creciendo y mirando en qué forma le podemos hacer daño al rival”.



Sobre las fallas que ha tenido el equipo en la parte defensiva, con un bloque no tan corto, señaló : “Continuamos trabajando sobre la base de tener el equipo en un bloque corto porque somos muy ofensivos y debemos estar siempre cortos para tener menos dificultades a la hora de hacer contragolpes, sabemos que ellos son fuertes en ese sentido, creo que nosotros trabajemos en corregir las falencias y día a día ser más fuertes”.



Datos en el previo:



América de Cali nunca ha ganado en el Estadio Jaraguay de Montería. La última vez que se enfrentaron en este escenario fue el 15 de septiembre de 2019, con empate a 2 tantos (Jefferson Cuero y Pablo Bueno por los celestes; Yesus Cabrera y Edwin Velasco por los escarlatas).



Jaguares no derrota al América desde el 15 de marzo de 2018, cuando lo hizo por 1-0, con gol del nariñense Juan Sebastián Villota.



Jaguares vs América de Cali



Sábado 10 de abril



Estadio: Jaraguay (Montería)



Hora: 5:40 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)



Asistentes: Wílmar Navarro (Santander) y Sebastián Vela (Bogotá).



Probables formaciones:



Jaguares: José Luis Chunga; Israel Alba, Mauricio Castaño, José Orlando Pérez, José Luis Marrufo; Fabián Mosquera, Yulián Anchico, Pablo Rojas, José Barragán; Wílder Guisao, Eduardo Sosa.



DT.: José Alberto Suárez.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz (Héctor Quiñones); Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Duván Vergara; Santiago Moreno, Jerson Steven Lucumí (Adrián Ramos).



D.T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces