Empieza la polémica: demandarán a América por mala inscripción

América de Cali viene de ganar por 3-0 sobre Patriotas en un partido que tuvo a su cuarto arquero en el pórtico tras la ausencia de Joel Graterol y Eder Chaux, quienes fueron a sus respectivas selecciones.



Así las cosas, el club optó por llevar al arco a Pinillo. Sin embargo, César Guzmán, presidente de Patriotas, calificó a Tulio Gómez de 'mentiroso' y de engañar a la Federación. Además, confirmó que iban a reclamar los puntos por una mala inscripción.

"Cuando revisamos la solicitud del América de Cali, firmada por Tulio Gómez, se puede ver que engañó a la federación, mintió de manera dolosa y ocultó información, pues manifestó que tenían tres arqueros inscritos mencionando sus apellidos. Sorpresa cuando en el partido aparece el arquero que no estaba inscrito en la planilla, en el banco estaba el arquero titular que estaba lesionado. Es una conducta grave y delicada, que, para nosotros, no tiene legalidad la inscripción que ordenó la Comisión del Estatuto del Jugador", dijo Guzmán en 'Blog Deportivo-Blu Radio'.



Finalmente, confirmó que demandarán por la mala inscripción: "vamos a presentar una reclamación por una violación al código 83 disciplinario de la Federación. El argumento es claro. El artículo 83 establece que no podrá incorporarse ningún jugador al terreno de juego que no está reglamentariamente inscrito. Esto supone que el jugador que aparezca en el terreno de juego o en el banco de suplentes debe estar inscrito y América solicitó la inscripción de Juan David Jaramillo para el partido contra Patriotas y fue negada. Luego lo solicitó a la comisión del estatuto del jugador la misma petición, aquí argumentaba que tenían tres arqueros inscritos, Eder Chaux, Joel Graterol y Quintero”.