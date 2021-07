Así organiza Osorio su plantilla, con últimas bajas de América de Cali

América de Cali tuvo su primer partido de preparación, este sábado ante la Selección Valle Sub 20, con el que Juan Carlos Osorio pudo observar el comportamiento de su grupo, a una semana del debut en los octavos de final de la Copa Suramericana frente a Atlético Paranaense.



Si bien no fue un compromiso de alta exigencia, que terminó 6-0 a favor, el técnico risaraldense ha hecho un diagnóstico del grupo que encontró y las nuevas caras que han llegado, dentro de las cuales presenta la baja, sin jugar, del extremo David Lemos por la delicada lesión de rotura de ligamentos que sufrió en un entrenamiento en Cascajal.



Sobre los jugadores que ha encontrado en las divisiones menores, el timonel colombiano dijo que “estas dos semanas han sido muy productivas, en cualquier proyecto y en cualquier relación es un continuo aprendizaje y conocerse mutuamente, estamos familiarizándonos con los jugadores que tenemos, con algunos de las fuerzas formativas y ellos con nosotros, sería injusto hablar de un solo jugador, cuando hay otros que están entrenando con nosotros y vivenciando el día a día, creo que sobre el tiempo tendremos un conocimiento profundo de todos los jugadores de proyección del club, trataremos de acercarlos, usar esa buena práctica de ‘sparring’ para que vengan a entrenar con el primer equipo, estamos generando dentro de esos jóvenes una cultura de respeto, primero por llegar al equipo profesional y aprecio por hacerlo. Al interior están siendo presentados a diferentes prácticas para que cuando vengan a entrenar con el equipo profesional sea por merecimiento y porque realmente aprecia esa gran oportunidad, es algo que se ha perdido con los años y muchos jóvenes piensan que es un derecho adquirido, simplemente por estar en un club grande como América, pero nosotros los valoramos, respetamos, pero esto es de merecimiento”.



Lesionado David Lemos, con una incapacidad de entre 6 y 8 meses, a Santiago Moreno se le ha visto con la camiseta 10. En cuanto a quienes tiene en ese sector, Osorio manifestó que “pensaría que, si vamos a ser concretos, en la posición de Duván (Vergara) si vamos a jugar con perfil cambiado están Jeison (Lucumí), Santiago y Joao Rodríguez, por el lado derecho Émerson (Batalla), seguiremos tratando de construir una nómina competitiva y competente, que son dos cosas muy diferentes”.



En cuanto a los que han salido y sus reemplazos dentro de lo que tiene, afirmó que “nosotros hacemos una distinción entre los especialistas y los expertos, estamos valorando a aquellos que puedan jugar de mitad de cancha para atrás, en una o dos posiciones, y algunos que puedan jugar de mitad de cancha para adelante en una o dos posiciones como mínimo, para tener ojalá entre dos o cuatro jugadores que su polifuncionalidad nos dé oportunidades de beneficiarnos de sus características en una estructura u otra, en una idea de juego u otra, y no necesariamente ir por jugadores naturales en esa posición. Con frecuencia e históricamente en Colombia se ha creído que el único responsable entre comillas de las ideas de juego es el famoso número 10, nosotros pensamos que es un esfuerzo de todos, ahora, que haya un resolutivo que juegue detrás del 9, en la zona 14, y que sea el que filtre ese último pase, indiscutiblemente creemos que ante la ida de dos de ellos, aquí mismo tenemos la respuesta, las hemos estado entrenando, evaluando, y creemos que tenemos cómo suplir en esa posición, en el caso concreto del extremo, y valorando también a Rafael (Carrascal) y Yesus (Cabrera) creemos que aquí tenemos cómo suplir la ausencia de Duván (Vergara), en esa posición creo que tenemos tres extremos naturales con perfil cambiado que lo pueden hacer, también los estamos evaluando y entrenándolos para esa posición”.



Gustavo Torres y Deinner Quiñones son los nombres que están a la espera de confirmación para potenciar el ataque rojo, algo que se daría a comienzos de esta semana.



América no solo busca su mejor formación titular para enfrentar a los brasileños, sino también estadio, ya que los trabajos de iluminación del Pascual Guerrero no estarán listos antes del 20 de junio. La única posibilidad de que pueda utilizarlo es que la Conmebol le programe el partido a las 3:00 o 3:30 de la tarde.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces