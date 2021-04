América castigó la falta de eficacia de Millonarios en el Pascual

Millonarios había hecho lo suficiente para llevarse los tres puntos del Pascual Guerrero. Ganaba 0-1 con el gol de Diego Abadía desde el minuto 26 y este mismo jugador no solo fue egoísta en dos acciones en las que pisó el área de Joel Graterol, sino que Kliver Moreno increíblemente desperdició el tanto que le hubiera dado tranquilidad al resultado.



A 10 minutos de concluir el partido no se veía la forma en que América de Cali lograría abrir un cerrojo de hasta 8 jugadores más el arquero Juan Moreno. Sin embargo, las variantes que hizo Juan Cruz Real y los errores en defensa del conjunto albiazul permitieron que el encuentro tuviera un giro de 180 grados y los ‘diablos’ volvieron a vencer a los ‘embajadores’ 11 años después en el escenario sanfernandino con tantos de Luis Sánchez y Marlon Torres en apenas 5 minutos.



Para FUTBOLRED, aquí están los detalles que enmarcaron un buen partido entre caleños y bogotanos. Los locales sumaron 25 puntos y escalaron de la novena a la séptima casilla de la Liga BetPlay I-2021, dependiendo de sí mismos para clasificar a los cuartos de final. Le quedan Equidad (en Cali), Jaguares (en Montería) y Tolima (en Cali) para sumar al menos 5 puntos más y quedarse con uno de los ocho cupos.

Mal primer tiempo: América se vio sorprendido por el correcto planteamiento de Alberto Gamero, que fundamentado en sus juveniles fue a buscar el pórtico de Joel Graterol con jugadas colectivas interesantes y apertura por las bandas.



En ese periodo el ataque rojo fue mínimo ante dos bloques de contención muy bien plantados.



Millonarios no aseguró el partido: Es indudable que América se vio sorprendido por el gran trabajo del conjunto ‘embajador’, que desafiando la fuerte temperatura de la tarde en la capital vallecaucana se hizo dueño del balón y tuvo las mejores aproximaciones en el arco rival, pero no tuvo potencia en ataque y le perdonó la vida al equipo vallecaucano.



La correcta tarea defensiva y ofensiva dejó ver la actuación de una joven promesa goleadora como Diego Abadía, así como la buena labor de Ómar Bertel, Émerson Rodríguez y Daniel Ruiz, pero le faltó contundencia para irse con el botín del Pascual Guerrero.



No pesaron los hombres de experiencia: Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Jeison Lucumí y Duván Vergara tuvieron una opaca actuación y aportaron poco para tratar de cambiar un panorama gris ante el buen funcionamiento de Millonarios.



La reacción que generaron los cambios: Juan Cruz se la jugó con lo que tenía en el banco para darle vuelta al marcador. Luis Sánchez y el peruano Aldaír Rodríguez entraron en el segundo tiempo y le dieron otro aire al cuadro escarlata.



Sánchez entregó mayor dinámica para tratar de superar ese cerrojo albiazul y Rodríguez se metió entre los centrales Llinás y Murillo en busca de espacios, para que Santiago Moreno se desplazara a un costado y así provocar errores en la zaga capitalina, como finalmente sucedió.



Marlon Torres, clave para el triunfo: El defensor central barranquillero terminó acoplado en su zona, pero aparte empezó a ir al frente con la idea de buscar el cabezazo, y encontró su premio al minuto 83 luego de un tiro de esquina de Santiago Moreno y con el parietal izquierdo venció a Juan Moreno.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces