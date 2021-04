Las debilidades que tienen al América en riesgo de quedar eliminado

La irregularidad de América de Cali tiene en riesgo su aspiración de clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021. La derrota 0-1 este domingo frente a Equidad en el Pascual Guerrero lo obliga a ganar sus dos últimos partidos del ‘todos contra todos’ ante Jaguares en Montería y Tolima en Cali o, de lo contrario, no tendrá cómo defender el bicampeonato.



Varias cosas quedaron ratificadas luego del compromiso con los aseguradores’: La mala campaña como local, la dificultad para darle vuelta a resultados ante equipos de buen orden defensivo y el poco peso específico de su ataque, acentuado con la ausencia de Adrián Ramos.



Para FUTBOLRED, estos fueron los aspectos más relevantes del encuentro:

Déficit en condición de local: Empató con 1-1 con Águilas Doradas, 0-0 con Bucaramanga, 0-0 con Santa Fe, 0-0 con Envigado y cayó 1-2 con el Medellín y 1-2 con Equidad. En el Pascual solo le ha ganado (1-0) al Pereira y (2-1) a Millonarios.



No tiene generación de fútbol asociado: Hace varios partidos que el cuadro rojo no tiene un hombre pensante en la mitad ni tampoco fútbol hilvanado desde lo colectivo para hacerles daño a sus rivales. Ni siquiera sus laterales volvieron a ser la fórmula para descongestionar el campo y sorprender a equipos como Equidad que ubican dos líneas de contención.



Alexis García privilegió el aspecto defensivo, pero también atacó cuando el rival se lo permitió y con el tanto de Daniel Mantilla en el epílogo del primer tiempo se llevó un botín valioso a la capital que lo tiene muy cerca de los cuartos.



Fallas en la estrategia de Cruz Real: La mayoría de equipos que han complicado o sacado puntos del Pascual Guerrero ante América lo han hecho desde el orden y su fortaleza defensiva, ubicando muchos hombres para proteger a su arquero y marcando un gol por delante, factores que muchas veces no ha podido resolver el entrenador rojo.



Eso fue lo mismo que hicieron Medellín y Equidad, con el agravante de que se llevaron 6 puntos que hoy tendrían al campeón colombiano prácticamente clasificado a cuartos. Será un tema que debe revisarse por parte del argentino durante esta semana de trabajo.



Flojos rendimientos individuales: Yesus Cabrera, Duván Vergara, Rafael Carrascal, Aldaír Rodríguez, Jeison Lucumí, para citar a los que tienen funciones de ataque, hoy muestran un nivel bajísimo, justo cuando más se les necesitaba para poner las cosas en orden y sumar los puntos ideales antes de encarar la Copa Libertadores, certamen al que llegará con más dudas que certezas.



Solo se salva Santiago Moreno: El juvenil extremo vallecaucano es, lejos, el mejor jugador de la actualidad, porque es el único que intenta con su desequilibrio superar defensas tan cerradas como la de Equidad. Lamentablemente se ve muy solitario y hablando un idioma diferente al de sus compañeros.



Ataque liviano y sin profundidad: El peruano Aldaír Rodríguez recibió la oportunidad de ser inicialista como único hombre en punta y volvió a defraudar. La primera acción ofensiva del local se produjo al minuto 5 en los pies de Moreno, quien lo vio frente a Sergio Román, pero el delantero ‘inca’ le tiró el balón al cuerpo al guardameta del cuadro capitalino.



En un ataque demasiado previsible tampoco pesaron Duván Vergara y Jeison Lucumí, con tres remates desviados, lo que evidencia la enorme falta que hace el capitán y experimentado Adrián Ramos.



La casi nula presencia de los laterales -en uno de los cuales está improvisado Pablo Ortiz- en terreno adversario y el poco aporte de los extremos, acaban de confirmar que América sigue teniendo muchas dificultades para superar adversarios serios en su planteamiento.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces