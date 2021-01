Buenas noticias en América: Adrián Ramos regresará frente a Junior

América de Cali tuvo un pálido debut el pasado domingo en la Liga BetPlay I-2021 al empatar 1-1 en Palmira frente a Águilas Doradas. Las cinco bajas de jugadores titulares resintieron notablemente al plantel, especialmente en la parte ofensiva.

Por ello, escuchar al médico Germán Alberto Ochoa da algo de tranquilidad a los aficionados del bicampeón colombiano, ya que advirtió del eventual regreso del capitán y goleador del equipo, Adrián Ramos, si el técnico Juan Cruz Real lo considera así para el compromiso de la tercera fecha, este sábado (8:10 p.m.) frente al líder Junior en Barranquilla.



“Estamos muy complacidos con Adrián, su recuperación ha sido fantástica, el monitoreo que se ha realizado esta semana que terminamos no ha mostrado ningún tipo de anormalidad en cuanto a su frecuencia cardíaca, ya tomamos la decisión de entregarlo al cuerpo técnico, reinicia su actividad sin restricción con el resto del plantel y si el cuerpo técnico lo necesita, seguramente podrá contar con él”, le dijo al programa de Antena 2 Cali en entrevista con Sebastián Villa.



Sobre si hay otros jugadores en Departamento Médico respondió que “tenemos un evento de una contusión del jugador Jaramillo a nivel de su rodilla izquierda, nada especial, ya hicimos los exámenes pertinentes, solamente estamos esperando la evolución de las próximas 24 o 48 horas, seguramente ya va a estar bien y podrá reiniciar su actividad sin restricción”.



Uno que viene en recuperación desde el año pasado es Luis David Quintero: “El jugador Quintero, arquero Sub 20, ya inició trabajos de puesta a punto, activación hacia alta competencia, terminó su proceso de readaptación deportiva, también estamos muy complacidos con él y ya comienza a formar parte del resto del plantel, con ciertas situaciones de control de musculación diaria y reforzamiento. No tenemos a nadie más en Departamento Medico”.



El galeno, hijo del fallecido entrenador y también médico, Gabriel Ochoa Uribe, se refirió a la forma en que llevan el proceso con el lateral izquierdo Héctor Quiñones, tan propenso a las lesiones: “Hay que diferenciar dos cosas concretas, el último es un evento adverso, un accidente deportivo, se llama de esa manera, septiembre 8 de 2019, en el clásico frente al Deportivo Cali, había sido la figura en los tres últimos tres o cuatro partidos, cae tardíamente, está sobre el juego aéreo, cae sobre el talón, no alcanza a recuperar y se luxa la rodilla, una lesión bastante importante, el ligamento cruzado posterior, los dos meniscos, la esquina, posterior lateral, ese es un accidente deportivo”.



Agregó que “el histórico de él es que ha tenido múltiples lesiones musculares no solamente en América sino en otros equipos en que ha estado con antelación y es producto de la sobredosis, sobrecarga, sobreesfuerzo muscular, hay jugadores que tienen predisposición a tener tirones, desgarros, fatigas, contracturas, eso lo hemos venido contemplando muy bien”.



De la misma forma, explicó detalladamente lo que ocurrió en la instante en que Quiñones se había convertido en hombre clave para el cuadro rojo, especialmente en ataque: “Para esa época cuando fue el accidente ya lo teníamos prácticamente corregido, de hecho era uno de los jugadores más importantes de la institución para ese momento cuando fue su lesión, hizo un programa de rehabilitación fantástico, cumplió a cabalidad todas las metas y objetivos, por un tema contractual administrativo pensaron en la posibilidad de la salida de la institución, pero conociendo al jugador, sabiendo de sus condiciones, de su gran capacidad técnica-individual y siendo conocido por el técnico actual, decidieron de común acuerdo que volviera a la institución y estamos aplicando todas las medidas posibles para que él pueda disfrutar de su actividad laboral-deportiva, minimizando los riesgos, pero cada vez que vas a un entrenamiento o a una competencia tienes el riesgo de lesionarte, y en el caso de él no va a ser distinto, como el de cualquier otro compañero”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces