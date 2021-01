Osorio y su análisis de Nacional: su salida y el proceso Guimarães

Juan Carlos Osorio rompió su silencio. Luego de ser despedido de Atlético Nacional, contrajo coronavirus y tuvo un momento complicado de salud junto a su esposa. Su nombre se relacionó a un ambicioso proyecto del Pereira, que nunca se dio; así como estaba en la larga lista de opcionados a reemplazar a Carlos Queiroz como entrenador de la Selección Colombia.



Este martes, Osorio habló con ‘Conexión’ de Win Sports. El míster apoyó a Reinaldo Rueda en la Tricolor, y también pidió apoyo y paciencia para el actual entrenador de Nacional, Alexandre Guimarães.



“Con frecuencia en Colombia se antepone la palabra suceso antes de proceso. Tiene que haber un espacio prudente de proceso. Yo solo hablo por lo que he visto en los partidos recientes. Juega Aldair Quintana, un arquero que está para consolidarse; los centrales son jóvenes de 19 y 20 años. Aquí hay que apostar al proceso, porque el club que apoye los procesos debe ser aplaudido”, pidió Osorio a la hora de hablar de los últimos malos resultados del equipo verdolaga.



Ante la defensa a los procesos, quedó la sensación de que Osorio defendió el suyo y remarcó que no le dejaron completar ese proyecto en su segundo ciclo. Así que el risaraldense fue enfático: “Nunca he tratado de justificarme o escudarme, por eso no hablo de Nacional”.



Y recordó que “nosotros éramos cuartos (en la Liga), y teníamos un partido con Huracán (Copa Sudamericana). El club tomó la decisión de elegir a alguien más. Y está bien, esa es la realidad de los resultados”, comentó.