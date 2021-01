¡Formar jugadores! Osorio y la revolución que propone para el FPC

La formación de los jugadores colombianos es un tema que sigue dando de qué hablar en el país. Para muchos expertos en el tema, en Colombia, los jóvenes talentos no se están preparando como debe ser, y es por eso que fracasan, o se pierden, cuando dan el salto a otras ligas más competitivas.

Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores colombianos con más experiencia a nivel nacional e internacional, y en un diálogo con Win Sports, se refirió a la formación que se le está dando a los niños-jóvenes en Colombia, asegurando que las 'promesas' del país llegan sin experiencia al fútbol profesional, haciendo énfasis en que las instituciones no se preocupan por la formación y educación adecuada para los deportistas.



"Yo creo que aquí en nuestro país debería existir un tope salarial para los formadores, para los técnicos de segunda división, para los técnicos de primera división e incluso para el técnico de la Selección. Aquí un cardiólogo no se gana 800.000 dólares al año, me parece muy pretencioso que un entrenador, que viene a conocer nuestro fútbol (Queiroz), tenga un salario tan elevado".



"Se debe especificar el salario del entrenador y el resto del dinero debe ir dirigido un torneo sub-15 de mucho nivel, a un torneo sub-17 y sub-20 de igual nivel. Que los muchachos empiecen a viajar y a tener vivencias de lo que es una concentración, ahí nos llevan ventaja países como Brasil y Uruguay...".



"Realmente no estamos formando a nuestros jugadores a temprana edad, hablamos constantemente de la toma de decisiones y muy pocos hacen algo por la toma de decisiones. Aquí no solamente tenemos falencias enormes en la educación, sino que también tenemos falencias enormes en la formación", dijo.



Asimismo, el estratega aseguró que, cree que en el país se debe hacer un verdadero cambio, para que los deportistas sean más completos y más competentes en el futuro, pues manifestó que muchos han sido formados desde sus capacidades fisiológicas y no desde las cognitivas.



"Lo primero que yo haría, sería enfocarme en esas categorías menores y esas categorías menores tienen que tener torneos de alto nivel, con alta exigencia, para poder que nuestros jugadores empiecen a tomar esas famosas decisiones bajo presión. Estamos perdiendo mínimo 5 años, de los 15 a los 20. Nosotros aquí, estamos perdiendo el tiempo, aquí a los jugadores en formación todavía los estamos formando sustentados en razones fisiológicas y no en la parte cognitiva, no en la parte de toma de decisiones".



"Es la propuesta que he tratado de transmitirle al ministro de Educación y al ministro del Deporte, porque aquí tenemos que hacer un cambio radical como lo han hecho varios países, haciendo énfasis y un cambio en la educación y en la formación de nuestros niños, eso solamente se logra a través de la competencia, porque hay aquellos que piensan que el jugador madura y mejora porque usted, como DT, le dice que hacer", finalizó.