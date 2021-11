El capitán reconoció la falta de carácter de los jugadores del América

América de Cali sigue en el filo de la navaja. Suma apenas 23 puntos de 51 posibles y una diferencia de gol de -1, además de tener cuatro equipos por encima con la misma aspiración, es el de menos opción para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021.

Visiblemente consternado, el capitán del equipo rojo, Adrián Ramos entregó las sensaciones que vivieron después de la derrota frente a Equidad en Bogotá, que prácticamente sentenció la eliminación, así matemáticamente haya una pequeña luz y sin margen de error, a la espera de un milagro: “La verdad disculpas al hincha, no ha sido el mejor torneo, hemos cometido muchos errores que nos tienen en esta situación, errores puntuales, que creo que cada uno como jugador tienen que mirar que está pasando, en Bogotá para lo que nos estábamos jugando no salimos a la altura del compromiso, regalamos dos goles muy temprano y ya después tener que remar todo el partido con esa ventaja fue difícil. Ellos son profesionales también, se preparan y nosotros después no tuvimos claridad para darle vuelta a eso, cuando regalás es difícil, el sábado regalamos los primeros minutos y allí Equidad regaló su juego. Le ofrecemos disculpas al hincha, lo hemos hecho muchas veces y por fortuna es una hinchada fiel uy siguen ahí, aunque nosotros no estemos respondiendo como tal. Hay que asumir lo que está pasando, darle vuelta, creo que debemos mirar qué hacer para solucionar en las situaciones difíciles. Matemáticamente aún hay una esperanza y tenemos que aferrarnos a eso, es difícil por la situación decirlo, pero hay que aferrarse y mirar cómo vamos a salir para el próximo partido



Acerca del apoyo que le brindaron al cuerpo técnico y que no se ha reflejado en la cancha, dijo que “Creo que los ‘profes’ siempre han planificado bien un trabajo durante la semana, se trabaja bien, pero a nosotros los jugadores nos ha faltado carácter en cada partido para asumir esa responsabilidad, llevarla a cabo y terminar lo que planifica para poder sacar puntos. Individualmente no hemos estado de la mejor forma y eso nos ha costado, mostrar esa rebeldía, ese amor propio o lo que hacemos para sacar partidos adelante. Los técnicos no pueden correr por nosotros o hacer un gol por nosotros, eso ya depende de los jugadores y nosotros no hemos estado a la altura”.



De la lentitud que tuvieron frente a Equidad en el primer tiempo señaló que “nosotros no supimos responder a la situación que se nos presentó, ya después de recibir dos goles y la forma en que los recibimos, creo que el equipo perdió el foco y nos costó, allí hablo del carácter que nos ha faltado en muchos partidos y ese no fue la excepción, el carácter y esa rebeldía para poder asumir la responsabilidad de los juegos. Eso ha sido constante y por eso estamos en esta situación complicada, porque la verdad como jugadores no hemos tenido ese carácter para poder responder a la exigencia”.



Sobre las pocas apariciones en el arco de Sergio Román, afirmó que “no entramos a la altura de la exigencia del partido, nos jugamos mucho de cara a la clasificación, pensando en torneos internacionales y entramos dormidos, después no supimos reaccionar ni responder a las situaciones y nos costó. Individualmente no hemos estado de la mejor forma y nos ha costado salir de esta situación por eso”.



Finalmente, si aún mantienen la esperanza de clasificar, con combinación de otros resultados, remató: “En eso siempre tenemos que pensar positivo, más allá de la situación que vivamos, no nos podemos por más que sea dura esta es la única forma de salir adelante. Sabemos que es difícil, pero tenemos una esperanza, hay que ganar dos partidos que faltan y después aferrarnos a que se nos den otros resultados, preparar el que viene de la mejor forma para sacar los tres puntos y después esperar qué puede pasar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces