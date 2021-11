Cantillo cree en el milagro: ‘Hay argumentos para hacer daño a Brasil’

Víctor Cantillo volvió a sonreír, pues regresó a una convocatoria de la Selección Colombia. Será su primera oportunidad en el proceso de Reinaldo Rueda y acepta el duro reto que viene para la Tricolor, pues enfrenta a Brasil en Sao Paulo, la ciudad donde vive y juega para Corinthians: será local en el estadio del ‘Timão’.

Cantillo expresó estar “contento por la oportunidad, espero aprovecharla y apoyar al grupo, que es lo más importante. Soñamos con sacar un buen resultado”. Además contó cómo viene jugando en Corinthians: “Estoy jugando en una posición más retrasada, donde me ha toca agregarle un poco más de agresividad y marca a mi fútbol. Lo obliga la posición y es lo que he intentado mejorar. El futbol brasileño es un poco más rápido y agresivo, me ha tocado acostumbrarme a otras cosas, a estar mejor posicionado, a dar más equilibrio, me ha servido mucho para aprender.



Aunque no estará Falcao, “un hombre importante para la Selección”, Cantillo dijo que “sabemos que tenemos otros hombres en esa posición y esperamos hacer un partido para sumar puntos, que es lo que queremos”.



Y es que el volante del ‘Timão’ le tiene fe a sacar un buen resultado en Brasil. “Es un rival muy fuerte, está invicto, pero Colombia tiene argumentos para jugar e intentarle quitar la pelota, que es su fuerte. Tenemos jugadores de jerarquía e intentaremos hacerle daño. Hay ansiedad por este tipo de partidos, pero hay que estar tranquilos y con madurez pensar en que tenemos argumentos para sumar”, expresó.



Y para eso está James Rodríguez, quien también vuelve, al igual que Cantillo, y puede marcar diferencia: “James tiene gran capacidad y es una alegría tenerlo nuevamente en la Selección, y más en estos dos juegos, que necesitamos de él para estar cerca de la clasificación”.