¿América buscaría DT? Renovación de Guimaraes está en duda

América de Cali es sin duda uno de los equipos que mejor juegan en esta temporada de Liga Betplay 2023 y con varias fechas de anticipación logró clasificar a cuadrangulares y ahora se prepara para terminar de la mejor manera donde espera volver a lograr una victoria en fecha 20 contra Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, no todo es alegría en América, pues si bien la actualidad del equipo es llena de armonía y con buenos resultados, la continuidad del técnico Alexandre Guimaraes para el segundo semestre no está asegurada, pues su contrato vence en junio y no hay avances en la renovación.



Ante la duda de si Guimaraes sigue o no, se conoció por parte del periodista Felipe Sierra que el técnico no continuaría debido a que tiene ofertas de otros equipos y analiza las opciones. Sin embargo, no descartó que se dé la renovación en caso de al menos llegar a la final de Liga.



“No es normal que América aún no renueve a Alexandre Guimarães. La directiva ya busca entrenador para el 2023-II, pues el contrato del brasileño vence en junio. Una final lo salvaría. ‘Guima’ tiene otras ofertas que analiza con sus asistentes”, dijo Felipe Sierra en Win Sports.



​Por ahora, el club no se ha pronunciado al respecto, pero todo quedará por resolverse apenas termine la participación de América en cuadrangulares y ver la posición final del equipo para que ambos se sienten a negociar.