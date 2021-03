Agresiones de barras pondrían en duda la continuidad de Alfredo Arias

El vandalismo está desbordado, el último ataque contra la sede administrativa se sumó a lo ocurrido horas antes del partido con Pasto a la entrada de Palmaseca, cuando algunos barristas le quebraron los vidrios al bus de la institución, y a lo sucedido la semana pasada en el hotel de concentración para el juego ante Bucaramanga, donde tres de ellos increparon al cuerpo técnico.

Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, de ‘La Banda Deportiva de Radio Red Cali, esta situación podría tener como consecuencia la renuncia del técnico Alfredo Arias, quien a su edad (62 años) no estaría dispuesto a soportar más las agresiones de quienes se han ido a las vías de hecho para hacer notorios sus reclamos, a todas luces salidos de tono.



Eso habría obligado a que Arias solicitara una reunión con el presidente del club, Marco Caicedo, en busca de encontrar soluciones con los líderes de dichas barras, que permitan que el plantel pueda estar tranquilo y se concentre en preparar el partido frente a Equidad en Bogotá este Jueves Santo (8:00 p.m.), el cual necesita ganar para estar más de clasificarse a los cuartos de final.



FUTBOLRED consultó a un directivo del Cali sobre esa posibilidad, quien afirmó que no sabe qué estará pensando el timonel verdiblanco, ya que hasta ahora no les ha manifestado nada al respecto.



Como se sabe, el entrenador uruguayo tiene contrato hasta diciembre de 2021, pero los hechos de los últimos días lo tienen bastante preocupado, al igual que a su familia.



Todo esto se da cuando el equipo se mantiene séptimo con 25 puntos y la posibilidad viva de clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.



Para muchas personas, es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto, antes de que se presenten consecuencias qué lamentar, ya que afortunadamente hasta el momento solo han sido daños materiales y no se han presentado heridos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces