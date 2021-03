El empate no los calmó: otra agresión de hinchas al Deportivo Cali

Deportivo Cali pasa por momentos aciagos y defendiéndose de vándalos, que dicen ser hinchas, que lo único que han hecho es subir la tensión dentro del plantel azucarero. Los aficionados han reclamado de manera violenta por la crisis de resultados en la Liga BetPlay I-2021, y han ido desde encarar al entrenador Alfredo Arias en un hotel de concentración, irrumpir a la sede deportiva para amenazar a los jugadores, hasta agredir el bus en el que iba el equipo este lunes antes de su partido contra Deportivo Pasto, que cerró la fecha 15 del campeonato colombiano.

Sin embargo, luego del 1-1 en Palmaseca, los hinchas del Cali no se calmaron y volvieron a actuar de manera violenta por el empate de su equipo. No pudieron atacar nuevamente al equipo, pues el operativo de salida del estadio redobló esfuerzos y los futbolistas se fueron seguros a sus casas.



Sin embargo, en la madrugada de este martes otro grupo de aficionados atacó la sede administrativa del Deportivo Cali y con piedra rompieron vidrios de la fachada. Por fortuna solo fueron daños materiales, sin heridos. Lo cierto es que en el equipo verdiblanco las cosas son cada vez peor y no hay garantías de seguridad.



Así registró el diario ‘El País’, de Cali, el ataque a la sede administrativa del club vallecaucano: