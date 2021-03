‘Cuando clasifiquemos, seremos un equipo muy difícil’: Alfredo Arias

Cada fecha que pasa, se acentúa más el tono bajo del técnico Alfredo Arias en las conferencias de prensa. El enérgico discurso que expresaba hace unos días ya no sale igual y se siente, a pesar de que el Deportivo Cali se mantiene entre los ocho, ahora séptimo y con solo tres puntos por encima del noveno, que es América.



No obstante, después de empatar 1-1 en Palmaseca con Pasto, el entrenador uruguayo agradeció a sus jugadores el mantener al equipo clasificado, al mismo tiempo que prometió que se clasificará a los cuartos de final y serán un rival muy complicado.



En la conferencia de prensa, Arias señaló sobre las modificaciones hechas y las ocho fechas sin conseguir el triunfo que “hacemos todo para ganar, nos falta la puntada final, en cuanto al planteamiento del rival sí me sorprendió, porque es un equipo que habíamos analizado todos los videos y en ningún partido del campeonato había jugado así. A veces uno hace lo que cree que tiene que hacer, ellos plantearon ese partido, no me sorprendió que nos pudieran hacer daño, porque el daño nos lo hicimos solos, perdimos una pelota en salida otra vez y nos convierten un gol de otro partido, al ángulo, casi desde 35 metros. El rival vino a no perder y lo logró, nosotros queríamos ganar y no lo logramos, y ese es el ánimo y sentimiento que tenemos todos, quedamos muy doloridos porque no podemos ganar y el rival se llevó seguramente un punto muy importante”.



Sobre la leve reacción que el plantel tuvo en el segundo tiempo su equipo con el ingreso de Ángelo y Luna, dio la razón de por qué no lo pudo mantener: “Porque hubo mucha interrupción en ese momento, si repasan el partido van a ver que hubo tres jugadores de ellos, incluido el arquero, caídos en el suelo, nunca salían en camilla, y esa interrupción, que está dentro de lo que se permite, nos hizo perder el ritmo, el rival reaccionó y nos metió dos contras allí que nos hubo haber dañado, tuvimos que retomar, reorganizarnos un poquito, tuvimos el segundo gol con varias aproximaciones cercanas, pero el rival se defendió muy bien, lo que vino a hacer lo hizo muy bien plantar a veces una línea de 5, a veces de 6, y nos fue muy difícil poder vulnerarlos”.



En cuanto a qué le falta al equipo para volver a ganar y asegurarse en los cuartos, el estratega respondió: “Un gol más, inclusive con un gol más hoy estaríamos segundo, no habiendo ganado 8 partidos, de los cuales lo perdimos todo, estamos a 3 puntos del primero, que nos vamos a enfrentar, aparte, nos falta un gol más, de una vez le digo, vamos a clasificar y vamos a ver si nos juegan todos de esta manera”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces