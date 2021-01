'Esto es largo, no es una carrera, ya lo vivimos el año pasado': Arias

Se ha vuelto un lugar común casi desde el final de la temporada pasada: Alfredo Arias respondiendo a la crónica deportiva sobre la falta de concreción de su equipo.

Deportivo Cali igualó 1-1 este viernes con Envigado en Palmaseca y el entrenador uruguayo empezó con esta reflexión: “Recién salido de la cancha y todo en caliente mi análisis siempre trata de apoyarse en números. Los números dicen que creamos muchas chances de gol y otra vez erramos. En el primer tiempo debimos irnos con mayor diferencia para estar tranquilos. En el segundo tiempo el equipo siente la intensidad que impuso en el primero, nosotros normalmente tenemos más la pelota que los rivales, el equipo llegó 12, 13, 14 veces y tuvo la pelota casi un 70% a 30% en la tenencia, contra dos tiros al arco del rival, pero si no concretamos es normal que el rival empieza a tomar recaudos. Ahí el rival supo aprovechar, también jugó y se defendió bien”.



Concretamente sobre el punto neurálgico, dijo que “creamos muchas chances de gol y erramos muchas. Debimos irnos con mayor diferencia en el primer tiempo. En no hacer los goles puede estar la explicación de que el equipo en el segundo tiempo haya sentido la exigencia del primero”.



Sobre lo que falló en la parte colectiva, explicó que “no se pudo planificar mucho porque la decisión de Agustín (Palavecino) de no jugar fue ayer, cuando estábamos en charla técnica. Habíamos entrenado toda la semana con él, pero fue una decisión personal, de ahí en ese momento pensé en Kevin (Velasco) para intercambiar posiciones, me parece que los jugadores que reemplazaron a Palavecino lo hicieron bien, generamos 5 o 6 chances de gol, quedo conforme con lo que hicieron, partido que no puede ganar no se debe perder, sumamos y eso es importante”.



Pese a seguir con el arco cerrado, al desperdiciar tres opciones claras, ponderó lo hecho por Ángelo Rodríguez: “A Ángelo lo destaqué el partido pasado y lo sigo haciendo, hace un buen trabajo de pivoteo, de espaldas, llegar allá, crear las chances. Con Marco Pérez quería una probabilidad con otro jugador. Ver si teníamos un poco más de suerte”.



Confesó que “les dije a mis jugadores que esto es largo, no es una carrera de 100 metros, ya lo vivimos el año pasado, queremos ganar todos los partidos, pero lo importante ahora es ir corrigiendo, mejorando nuestras falencias, para que quedemos cerca de la meta podamos definir bien”.



También afirmó que en las prácticas se dedica tiempo a superar las dificultades: “Nosotros vamos todos los días a entrenar, tratamos de mejorar, lo primero que tiene que ver con la confianza, llevamos tres partidos, hacemos todo lo posible por mejorar eso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces