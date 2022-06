Henríquez: ‘Nacional debe tener la pelota y el partido está muerto’

Uno de los jugadores más ganadores en la historia de Atlético Nacional es Alexis Henríquez, el samario quien se está preparando en el manejo de grupo y reforzando los conocimientos como entrenador, habló con FUTBOLRED sobre cómo vive esta final de la Liga I-2022, en la que los verdolagas enfrentan al Deportes Tolima y llevarán para Ibagué la serie con ventaja de 3-1.

Alexis, ¿cómo ve esta final?



AH: El primer partido fue muy bueno, Nacional fue contundente en las opciones que tuvo. Tiene esa gran fortuna que se necesita en el fútbol, sabiendo que el partido de vuelta será difícil, porque Tolima no tiene nada que perder, ellos van a arriesgar, buscar el partido con grandes jugadores.



¿Le recordó algo a esa final de Liga del 2018, donde usted integraba el equipo?



AH: Sobre ese 2018, al Tolima le pasó lo mismo que a Nacional en esa vez, se les volteó la torta, como dicen por ahí (risas). Empezaron ganando y luego, Nacional le dio vuelta como ellos lo hicieron hace cuatro años.



Ahora como espectador, ¿qué siente cuando ve el Atanasio lleno, vivir ese ambiente desde la tribuna?



AH: El ambiente es espectacular, como siempre es el Atanasio. Es uno de los estadios donde los hinchas se hacen notar siempre, se nota la presión, lo han logrado durante muchos años y este partido no fue la excepción, el hincha de Nacional es perfecto para ese aliento, los jugadores lo sienten en la cancha e influye mucho en el resultado. Esta hinchada gana títulos.



Usted integró ese equipo del 2013 que fue campeón como visitante frente a Santa Fe, ¿cree que a Nacional le pesará la presión del Tolima, este domingo en Ibagué?



AH: El jugador de Nacional no sufre de miedo, ni de presión. Está acostumbrado a jugar cada tres días o cada semana con presión, porque al Atanasio van en promedio 25.000, 30.000 personas. Nacional va a jugar en cualquier parte de Colombia y de Sudamérica sin presión. Lo que sí, es que Tolima desde el primer minuto saldrá a buscar un gol que los vuelva a meter en la serie, ojalá el equipo logre controlar el juego, porque eso es lo que hay que hacer. Nacional debe tener la pelota y el partido está muerto, en el fútbol se juega con una sola pelota y si no se la presta al Tolima y con eso, van a sufrir.



En este plantel hay varios de sus ex compañeros y el técnico Hernán Darío Herrera que lo dirigió, ¿qué opina del Arriero? ¿habló con ellos?



AH: Con el profesor (Hernán Darío Herrera) hay una buena relación, lo conozco desde hace mucho tiempo, en el equipo hay jugadores que estuvieron conmigo en el equipo, que los conozco. Tuve la fortuna de hablar con varios, los felicité y les recalqué que esto todavía no está ganado, esto es fútbol y la historia dice que cualquiera puede cambiar cualquier resultado. El estado de ánimo cambia en milésimas de segundo. Deben salir a jugar el partido como si la serie estuviera igualada. Si se confían con el 2-0, el fútbol les puede dar una mala pasada. Ojalá puedan ganar el título, porque hay varios muchachos que han sufrido mucho en Nacional, están a poco de lograr algo muy importante.



Cuéntenos de su actualidad, ¿cómo es su rutina diaria?



AH: Mi día comienza temprano en la mañana, me levanto a hacer deporte, cuando tengo la oportunidad de llevar a mi hijo, lo llevo y lo busco, también tiene su transporte y uno entiende que quiere compartir con sus amiguitos. Luego me poco a ver fútbol, ver entrenamientos que me dieron muchos entrenadores. Analizo, debato, leo mucho, aprendo del juego, capacitándome, para cuando llegue el momento, estar bien preparado.



¿Cuál es el estilo de juego que le gusta al ‘Profe’ Alexis Henríquez?



AH: El estilo que me gusta es el de proponer, salir a jugar, es lo que me gusta y como quiero planificar cada partido de mis equipos. Todos son diferentes y requieren de modificaciones. El fútbol no es solo defensa o ataque, es un juego colectivo, no es individual. Hay que trabajar todo el juego junto, que después pueden pasar cosas, como que la defensa está bien parada y llegan a patearte de afuera, el arquero se equivoca y te marcan. Hay que tener equilibrio, disponer de la pelota y aprovechar para anotar, cuando no dispones de la pelota, hay que defender y buscar recuperarla”.



Finalmente, ¿qué siente tras dos años después de haber dejado el fútbol activo? ¿qué le dicen los hinchas de Nacional?



AH: Somos futbolistas siempre, el hincha de Nacional es muy especial, se acuerdan de mí. Me hacen sentir muy feliz cada vez que me ven en el estadio y en la calle. Agradecido con todos los hinchas de Nacional por ese cariño, ese amor.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8