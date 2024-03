Alexis sobre Junior: ‘Si Equidad lo hace es un equipo marrullero’

Junior sufrió contra La Equidad en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2024-I y aunque ganaron por la mínima diferencia, el equipo dirigido por Arturo Reyes no logró un juego vistoso, aunque todo se desencadenó tras la expulsión de Jermein Peña.

Tras el juego que implementó Junior en el que fueron defensivos, cortaron con faltas y aspiraron al contragolpe mientras Equidad protagonizaba juego aprovechando el jugador de más, el técnico Alexis García lanzó algunos dardos sobre lo que propuso el local.



“La Equidad generó algunos remates, mientras Junior hizo un bloque bastante bajo con los diez jugadores. Creo que el segundo tiempo se jugó muy poquito. Eso dificultó y estresó mucho el juego, pero es verdad, nos faltó creatividad para romper esa defensa. Nos faltó el ritmo que no lo permitió el juego mismo, fue un partido muy cortado”, dijo inicialmente Alexis García.



Además, agregó: " Si la Equidad lo hace (cortar el juego con faltas) me imagino que estarían diciendo qué equipo ‘marrullero’ para hacer tiempo, pero eso es permitido para cualquier otro. No critico a Junior, me pareció que lo hizo bien, pero a nosotros nos faltó el ritmo y talento para romper esa doble línea que tenían ellos".



“Creo que si La Equidad lo hace, yo me imagino que estarían diciendo que equipo marrullero para hacer tiempo, pero esto es permitido para cualquier otro”, Alexis García.



Siempre el árbitro o cualquier factor externo 🙄



Equidad sumó su tercera derrota al hilo. pic.twitter.com/1TKSpw2zJs — Cristian Camilo Ortiz Hoyos (@CamiloOrtiz_ok) March 30, 2024

Por lo pronto, La Equidad continúa cayendo en Liga y tras la fecha 14, quedaron en la séptima casilla con 23 puntos, aunque preocupa sus tres derrotas consecutivas que hace complicar su permanencia en los ocho mejores.