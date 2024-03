Junior ganó a Equidad en un partido donde vivió un viacrucis

Junior recibió a La Equidad en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2024-I y en el estadio Metropolitano de Barranquilla hubo mucha intensidad, aunque finalmente, el equipo de Arturo Reyes logró ganar 1-0, resultado que los deja cerca de la clasificación.

Los aseguradores fieles a su estilo iniciaron el juego con un sistema defensivo y buscaban hacer daño por medio de los espacios que les dejara los locales, aunque tuvo algunas llegadas a través de Elan Ricardo, Kevin Viveros y Fabián Viáfara, quienes fueron los que insistieron en esos minutos.



Sin embargo, Junior consiguió presionar a la visita y las llegadas comenzaron a ser protagonistas, logrando a los 20 minutos del primer tiempo pegar primero en el marcador.



Didier Moreno fue el encargado de anotar el 1-0 tras un fuerte remate con la pierna derecha y que dejó sin opción al arquero Washington Ortega, quien nada pudo hacer para evitar el gol.



A partir de allí, el partido tuvo un cambio drástico para ambos, pues Junior tuvo la oportunidad de aumentar el marcador a través de un penalti, pero el goleador Carlos Bacca insólitamente fallo, aunque fue más virtud del arquero Ortega, quien le adivinó de gran manera la ejecución.



Eso hizo que La Equidad se metiera en el partido y Junior a padecer, pues después sufrieron la expulsión de Jermein Peña en el minuto 31, por lo que tuvieron que sostener esa mínima diferencia hasta final del primer tiempo.



Para el complemento Junior no fue el mismo, aunque intentó desbordar con Yimmi Chará, pero el objetivo era no dar ventajas por tener uno menos, mientras que La Equidad intentó por varios lados hacer valer su ventaja.



Los aseguradores fueron grandes protagonistas al presionar en el campo del Junior y los locales les dio la posibilidad de tener ocasiones de peligro por medio de la pelota quieta.



El partido empezó a ser muy cortado y los cambios en ambos elencos fue necesario, pues cada uno buscaba su resultado.



Los dirigidos por Alexis García nunca bajaron sus brazos e intentaron por varias vías, donde Santiago Mele tuvo que intervenir en varias oportunidades. Además, Junior se olvidó de la pelota en los últimos 15 minutos y se dedicó al contragolpe porque no se le veían ideas claras para hacer otro tipo de juego.



Al final, Junior ganó pese a los problemas que padeció durante el juego y se llevó tres puntos de oro que los deja con 24 puntos, muy cerca de sellar la clasificación a cuadrangulares, mientras que La Equidad está dando ventajas y son séptimos con 23 unidades.