Alex Mejía le dio palo a dirigencia de Nacional: ‘No son ni la sombra’

Atlético Nacional, uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano y gran representante de Colombia en Copa Libertadores 2023, empezó trabajos y de a poco han ido llenando huecos tras salidas importantes como la de Alexander Mejía, uno de los ídolos y reciente capitán del club verdolaga.



De hecho, con respecto a la salida de Alex Mejía de Atlético Nacional, el mismo centrocampista habló con el Caracol Radio sobre su actualidad, pero también para echar vainazos a la dirigencia actual del club verdolaga, quien no ha sabido en los últimos años tratar bien a sus ídolos.



“Para nadie es un secreto y muchos son testigos de lo que se vivió en Nacional durante muchos años y lo que nos costó poner al club en lo más alto a nivel nacional e internacional, y hoy, no son ni la sombra de lo que nosotros vivimos”, dijo contundente Mejía.



Sin embargo, el jugador continuó arremetiendo contra el mal manejo del club y rechazó la manera de cómo le dijeron que no continuaba en el proyecto después de ser un referente.



“A uno lo dejan sin palabras porque mi salida me dio duro y no era la forma de despedirme. No se entiende cómo un jugador le haya dado mucho a un club y después lo traten de esa manera. Es una falta de respeto”, sentenció Alex Mejía.



De igual manera, otro de los invitados también ex ídolo de Atlético Nacional como Macnelly Torres, respaldó a Mejía y confirmó que se están haciendo cosas malas dentro del equipo, perjudicando el buen ambiente.



“Está pasando desde hace varios años que Nacional busca darle una vuelta o busca algo totalmente diferente a lo que fue esa época de 2011. Las medidas que han adoptado hoy son un fracaso en Nacional. No sé cuántos años van y tienen solo una liga y una copa”, finalizó Macnelly Torres.