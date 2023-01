Talleres explotó por Rafael Pérez: ‘Si Junior no paga no se va’

Junior de Barranquilla empezó la pretemporada de cara a las competencias de campeonato local de Liga BetPlay 2023 y Copa Sudamericana a nivel internacional y para ello, ha sumado una buena cantidad de refuerzos que iniciaron trabajos con el técnico Arturo Reyes.



Sin embargo, el club ‘Tiburón’ todavía se encuentra buscando alternativas para mejorar su nómina y una de ellas es la muy sonada contratación del defensor colombiano de Talleres de Córdoba, Rafael Pérez de 32 años, quien estuvo cerca de llegar al equipo barranquillero, pero se cayó la negociación por motivos extraños.



En primera instancia se conoció que Rafa Pérez no habría pasado los exámenes médicos y por ende, su llegada al equipo que dirige Arturo Reyes quedó totalmente descartada.



A pesar de la confusión por la no contratación de Pérez, el presidente de Talleres de Argentina, Andrés Rossi, confirmó a medios locales que el defensor nunca se fue del equipo y que el problema con Junior no fueron los exámenes médicos, sino un tema económico.



“Rafa no tiene que volver, porque nunca se fue, es de Talleres. Los exámenes médicos no fueron el problema en Junior. El club no quiere pagar y si no paga, Rafa no se va, así de fácil”, mencionó Rossi.

Por el momento, el jugador no llegará a Junior, pero sí se quedará en Talleres de Córdoba, equipo al que llegó desde el 2019, sumando 112 partidos en el club, logrando además dos goles en su cuenta personal.