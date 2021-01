Gamero motivado con Uribe: ‘viene a ayudarles a los jóvenes’

En las próximas horas podría anunciarse oficialmente el fichaje del delantero risaraldense Fernando Uribe, quien ya fue goleador con Millonarios en 2015-I. Las expectativas son grandes y el técnico Alberto Gamero no es ajeno a ello. Ve con buenos ojos su fichaje.

En diálogo con Primer Toque de Win Sports, el entrenador de Millonarios se refirió a esa posibilidad de reforzar su nómina con el delantero que viene de jugar en Santos de Brasil. Uribe, de 33 años, no juega en Colombia desde 2015 cuando vistió la camiseta azul.



"Hasta el día de ayer (domingo) hablé con nuestro presidente el doctor Gustavo Serpa y Enrique Camacho, y los vi muy positivos y con muchas posibilidades. Los vi convencidos de hacer ese traspaso. Fernando es un jugador de mucha experiencia y muy importante”, se refirió al acuerdo verbal entre el jugador y el club embajador, que se dio a conocer este lunes.



"Con la lesión de (Ricardo) Márquez y (Diego) Abadia, se tocó ese tema hace días. Se venía dialogando pero eso es un tire y jala. Es un jugador interesante para el equipo, sí se da será importante para el equipo. Este es un proyecto joven, pensando en el futuro de Millonarios, es prácticamente propiedad del club con esta camada de jugadores que están saliendo. Así que Fernando viene a dar experiencia y ayudarle a los más jóvenes. Los delanteros tiene 20 y 21 años”, resaltó Gamero.



Finalmente, el técnico samario se refirió a la plantilla con la que afrontará este 2021. “Los técnicos no nos metemos en esto, no podemos decir me falta algo. Yo trabajo con lo que tengo y aspiro a trabajar así. Pienso que lo que tenemos hoy es bueno, venimos de un semestre en el que no se consiguieron unos objetivos pero se consiguieron otros. Los que nos propusimos lo hemos logrado, que es consolidar un equipo joven. Llevamos creo 19 fechas sin perder y eso es muy bueno”.