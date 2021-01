¿Torneo de primera C en Colombia? Ramón Jesurún habló del tema

En diálogo con el programa Primer Toque de Win Sports, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló de la posibilidad que existe de realizar un campeonato de primera C. El tema suena desde finales del 2020, cuando el presidente de la república Iván Duque le pidió al Ministro del Deporte iniciar la gestión con Dimayor.

"Yo le dije al ministro Ernesto Lucena que se siente con el presidente de Dimayor y que nos pongamos en la tarea de construir todo el procedimiento para que en el año 2021 tengamos el nacimiento de la tercera división del fútbol colombiano, que sería la primera C", dijo en diciembre Duque.



Este lunes, Jesurún se refirió al tema en el programa Primer Toque y aseguró que se necesitan recursos para financiar la primera C, categoría que desapareció en 2001 por temas económicos. "La idea de la primera C que no es ningún invento de nadie, ha estado en la cabeza de nosotros los dirigentes por años. Tenemos proyectos. Recuerdo cuando llegué a la Dimayor hicimos proyectos de primera C y primera D. El problemas es lo económico, no hay como financiar y hay escenarios para hacer un torneo".



Y agregó: "lo primero que hay que hacer es saber qué ciudades tienen estadios y sondeo de socios para financiar esos equipos, que van a tener que viajar por todo el país. No es fácil sacar un equipo del sur al norte, no se puede, toca con tiquetes aéreos. Hay dificultades para hacer un torneo femenino de todo el año. La idea de la primera C es buenísima, yo le agregaría la D y la E. La gente genera ideas buenas, pero la plata, la financiación y los patrocinios de dónde”.



Finalmente, el Presidente de la FCF se refirió a la crisis económica que afrontan los clubes colombianos a causa del Covid-19. "Con el tema de la pandemia los 36 equipos entraron en una profunda crisis económica Hay dificultades, ahora imagínese generar otra carga económica, con otro torneo. Tiene que haber una garantía económica para preservar esas categorías".